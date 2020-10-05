Врач дал советы по работе за компьютером

Москва, 5 октября. Людям, подолгу работающим за компьютером, необходимо каждые 45–90 минут делать перерывы, во время которых следует пройтись и размяться. Эти и другие советы врач, травматолог-ортопед Денис Шпаковский дал в разговоре с Агентством городских новостей «Москва».

Кандидат медицинских наук объяснил, что при долгом сидении страдает поясница.

«Как правило, неудобное положение для людей с патологией позвоночника приводит к болевым ощущениям, что крайне нежелательно», — отметил врач.

Шпаковский порекомендовал расположить монитор компьютера на уровне глаз, чтобы не допустить развития остеохондроза. Так, по его словам, мышцы шеи и верхнего плечевого пояса будут расслаблены.

Согласно совету врача, каждые час или два необходимо делать упражнение для глаз: попеременно фокусировать взгляд то на ближнем объекте, то на дальнем. Его нужно выполнять в течение трех-пяти минут, пишет «Вечерняя Москва».

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