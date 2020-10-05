Поклонники раскритиковали Нюшу за «многослойный» фотошоп

Москва, 5 октября. Певица Анна Шурочкина, более известная как Нюша, опубликовала в Instagram мотивационный пост об экологии. Но поклонники проигнорировали ее посыл, раскритиковав за «многослойный» фотошоп.

«Большинство из нас наблюдают эти печальные фотографии рыб и животных, внутри которых находят тонны пластика, который они съедают в океане. Но как насчет нас, людей?» — написала певица.

Поклонники написали, что с такими фотографиями певица сама выглядит как «пластик». Ретушь меняет ее внешность до неузнаваемости.

«Я не узнала ее, перебор с фотошопом или пластикой», — отметила подписчица. «Ну совсем без фотошопа, ха-ха», — пошутила другая пользовательница. «На Биби Рексу похожа или на Гаврилину», — заявил поклонник. «Очень хорошо, когда человек задумывается о таких серьезных вещах, а не о фотошопах», — похвалила Нюшу поклонница.

Тридцатилетняя звезда часто публикует в соцсетях откровенные фотографии. Ранее она показала обнаженные ягодицы и восхитила фанатов. Хотя некоторые из них сочли, что после замужества Нюша стала чаще эпатировать публику, выставляя наготу напоказ.