Forbes рассказал, какую выгоду принесет России вражда США и Китая

Вашингтон, 5 октября. Вражда США и Китая наносит ущерб американскому бизнесу и может принести выгоду России. К такому выводу пришел аналитик журнала Forbes Кен Сильверстайн, статью которого перевела «ПолитРоссия».

«Китай теперь рассчитывает на Россию, чтобы утолить свою ненасытную жажду нефти и газа, и одновременно рассматривает возможность отказа от связей с американскими производителями углеводородов», — написал эксперт.

По словам Сильверстайна, американские экономисты серьезно обеспокоены противостоянием Вашингтона и Пекина. Дело в том, что энергетический сектор США может привлечь триллионы долларов, в том числе за счет перспектив на рынке КНР. Однако из-за политических разногласий Вашингтон может упустить эту выгоду.

Аналитик Forbes отметил, что почти три четверти всего китайского импорта связаны с нефтью. На рынке углеводородов сейчас наблюдается избыток, поэтому Пекин может купить их у кого угодно.

«Еще до торговой войны, начатой Трампом, Пекин посматривал в сторону Москвы. Враждебность Трампа только ускорила эту тенденцию. И Россия с радостью идет навстречу Китаю», — подчеркнул Сильверстайн.

Эксперт напомнил, что еще в 2005 году Россия поставляла Китаю лишь 5% нефти, но по условиям нового соглашения Москва будет осуществлять поставки на 270 миллиардов долларов. Подводя итог, Сильверстайн отметил, что за последние десятилетия отношения Вашингтона и Пекина еще не были такими плохими, как сейчас, при этом дружба между Россией и Китаем становится только крепче.

Ранее эксперты объяснили, чем выгоден России отказ китайцев от канадской свинины. Разочаровавшись в качестве мяса, Пекин может начать закупать его у Москвы.