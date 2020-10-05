Элтон Джон рассказал о «бурном романе» с легендой The Beatles

Лондон, 5 октября. Певец Элтон Джон поведал о бурном романе с музыкантом группы The Beatles Джоном Ленноном. Об этом он рассказал в интервью BBC Radio в честь 80-летия Леннона.

Элтон Джон рассказал, что две звезды познакомились в 1973 году, и между ними возникло взаимное притяжение.

«У нас был такой замечательный двух-трехлетний бурный роман, и это было так важно в моей жизни, Шон. Мне это действительно помогло, вселило в меня такую ​​уверенность. Твой отец был таким же добрым, щедрым и милым, и мы сразу же поладили», — рассказал певец сыну солиста The Beatles Шону Оно Леннону.

Сын Леннона подтвердил, что Джону нравилось творчество Элтона Джона и его вокал.

«Когда он впервые услышал ваш голос, он, я думаю, уже был в Америке. Тогда он решил, что это первый вид британского вокала, который ему действительно понравился. По-моему, он говорил, что в восторге от вашей музыки», — рассказал Шон.

Элтон Джон и Джон Леннон дружили несколько лет. Элтон участвовал в записи альбома Джона Wall & Bridges, а солист The Beatles выступал в качестве приглашенного гостя на концерте Элтона Джона.

Ранее Элтон Джон был вынужден прервать свой концерт в новозеландском Окленде из-за болезни. Артист потерял голос и покинул сцену в слезах. Позже он извинился перед зрителями.