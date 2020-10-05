В ДНР резко высказались о «лежащем на столе» плане Украины по Донбассу

В ДНР резко высказались о плане Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Владислав Бердичевский в комментарии ФАН назвал документ не имеющей отношения к действительности фантазией политиков в Киеве, который так и будет «лежать на столе».

Украинский план

План Киева по мирному урегулированию ситуации на территории Донбасса готов и уже «лежит на столе». Такое заявление сделал глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, в плане есть то, «чего так ждет украинский народ и прогрессивные страны». При этом финальным этапом украинского плана является проведение местных выборов на основании украинского закона и Копенгагенской конвенции. При подготовке к выборам необходимо будет обеспечить безопасность на неподконтрольных территориях, заявил он.

«Украинский план мирного урегулирования лежит на столе», — добавил Ермак.

Другая реальность в головах

Как отметил Владислав Бердичевский, пункты, которые перечисляет Киев, очень далеки от Комплекса мер, принятого еще в 2015 году.

«Хотелось бы напомнить Андрею Ермаку, что в объективной реальности, а не той, которая царит в головах украинской власти, мирный план по урегулированию конфликта был принят еще шесть лет назад и одобрен Советом Безопасности ООН. Все, что выпадает за рамки этого плана, — фантазии украинских политиков, не имеющие отношения к действительности, которые так и будут «лежать на столе», — пояснил Владислав Бердичевский.

По его словам, вместо того, чтобы раз за разом выдумывать новые планы, переосмысливать концепции и пытаться изменить формат переговоров, Украине следовало бы точно и по порядку выполнять пункты безальтернативных Минских соглашений. Включая политическую часть договоренностей.

«Вместо этого Киев саботирует мирные инициативы наших переговорщиков, делает все для того, чтобы заморозить переговоры. Такая позиция недопустима и говорит только о нежелании Украины добиться мира в Донбассе», — заключил Владислав Бердичевский.

Напомним, депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.