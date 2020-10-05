Новый пистолетный патрон для спецназа создадут в России

Москва, 5 октября. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения создаст для спецназа новый пистолетный патрон с повышенным убойным действием. Об этом сообщается на сайте Ростеха.

Так, убойное действие патрона 9х19-мм в два раза выше существующих аналогов. Испытания начнутся в 2021 году.

«Новый патрон разрабатывается в интересах российских силовых ведомств. Основное преимущество боеприпаса в сравнении с наиболее мощным на сегодняшний день 9х19-мм патроном с пулей со стальным сердечником 7Н21 – более чем двукратное повышение убойного действия пули при попадании в цель», — говорится в сообщении.

Также добавляется, что планируется достичь таких показателей, при которых начальная скорость полета пули будет равна 480 м/с при ее массе 7 грамм. А кучность стрельбы на дальности 25 метров составит не более 2,5 сантиметров.

Индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев отметил, что применение данной разработки расширит возможности спецназа, в том числе в ходе антитеррористических операций.

В пресс-релизе также добавили, что ЦНИИТОЧМАШ уже имеет опыт разработки патронов с высоким убойным действием. Например, к их числу относятся 9-мм патрон с пулей с пластмассовым сердечником (9х18-мм, индекс СП7) и 9-мм пистолетный патрон с пулей высокого поражающего действия (9х21-мм, индекс СП12).