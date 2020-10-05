Пассажирка «Аэрофлота» отказалась надеть маску по религиозным соображениям

Москва, 5 октября. Пассажирка «Аэрофлота» во время полета из Москву в Екатеринбург отказалась надеть медицинскую маску по религиозным соображениям, за что получила административный протокол, сообщает Ura.ru.

«Когда все расселись, бортпроводники несколько раз попросили ее надеть маску, она отвечала: «Да-да, сейчас-сейчас» — в итоге весь полет сидела без маски», — рассказал пассажир рейса.

Экипаж самолета вызвал полицию, по прилете на борт поднялись сотрудники МВД. Им пассажирка объяснила, что отказывается надевать средство защиты из-за религиозных соображений, аргументируя это тем, что является верующим человеком.

Очевидец событий рассказал, что это вызвало бурное обсуждение на борту.

«Где в Библии написано, что маску носить нельзя?», «Представьте Иисуса в маске!», «Был бы во времена написания Библии коронавирус — может, Иисус и одобрил бы маски», — дискутировали пассажиры рейса.

После противница масок призналась, что также не использует средства защиты и по личным причинам — из принципа. Находящийся на борту биолог пытался объяснить строптивой пассажирке, что маска не защит ее от коронавируса, но обезопасит окружающих людей.

В компании «Аэрофлот» и управлении МВД на транспорте по Свердловской области пообещали прокомментировать ситуацию позднее.

Ранее на том же маршруте Москва — Екатеринбург самолет «Аэрофлота» на высоте 100 метров столкнулся со стаей птиц, при этом на борту самолета находились 69 пассажиров и пять членов экипажа. Капитан борта принял решение продолжить полет, тем не менее эксперты считают, что столкновение с птицей может привести к серьезным повреждениям воздушного судна.