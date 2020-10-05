Эксперт: Блокирование российских С-400 британскими ВВС обернется войной

В случае блокирования российских систем С-400 британскими ВВС Москва расценит это как акт войны, заявил ФАН военный эксперт Михаил Ходаренок.

Ранее американское издание National Interest сообщило, что британские Королевские военно-воздушные силы (RAF) научились блокировать работу российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» в районах их расположения. Специалисты подчеркивают, что военные Великобритании «просканировали оборонные частоты» и сумели определить уязвимость российской ЗРС.

В NI утверждают, что в случае, если сведения верны, стелс-истребители F-22 Raptor или F-35 Lightning II смогут приближаться к воздушному пространству России на более близкое расстояние, их не обнаружит радар С-400. Однако российский военный эксперт, полковник запаса Михаил Ходаренок в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что сомневается в аналитических качествах сотрудников американского издания.

«Что значат оборонные частоты? Каждый зенитный ракетный комплекс, каждая радиолокационная стация, любое радиоэлектронное средство выходят в эфир на определенных несущих частотах, в определенном диапазоне (3-5 см. — Прим. ФАН). Эти частоты мгновенно определяются средствами радиотехнической разведки, и есть так называемая беспоисковая система, определяющая частоты. Не надо там ничего сканировать, какие-то сложные манипуляции предпринимать, все мгновенно определяется средствами радиотехнической разведки. Только вышел в эфир — и все, твою несущую частоту уже определили. И, естественно, на этих несущих частотах ставятся разнообразные помехи — активные шумовые, пассивные, ответно-импульсные, уводящие по разного рода координатам. Это нормальная радиоэлектронная борьба и единственное средство защиты от этого. Это технические средства, которые заключены в самом комплексе», — поясняет аналитик.

У каждого зенитного ракетного комплекса есть собственные технические средства борьбы. Помимо этого, ЗРК могут использовать тактико-технические характеристики, позволяющие по главному лепестку выдерживать спектральную плотность помех, а также применять приемы стрельбы в условиях постановки активных шумовых помех.

«Поэтому то, что они несут — это или неправильный перевод, или специалисты NI не разбираются в этих вопросах. Что значит блокировать работу российских ЗРК? Если ты поставил такие помехи во всем частотном спектре, начиная от трех см и заканчивая метрами, полностью парализовал работу всех радиоэлектронных средств противника, — это война. Вообще, постановка помех — это уже война. Что они собираются блокировать? Безумные люди. Второй момент: каждый самолет комплектуется индивидуальным комплектом поставки самых разнообразных помех (F-35, F-22, F-4 Phantom). И это одно из самых главных средств борьбы с системой радиолокационной разведки противника и системой зенитно-ракетного прикрытия», — продолжает собеседник ФАН.

То есть и та, и другая сторона предпринимает определенные приемы подавления радиоэлектронных средств противника. Соответственно, заявляя о возможности блокировать работу российских зенитных комплексов на территории РФ, сотрудники американского журнала не отдают отчет в том, что таким образом может быть спровоцирована катастрофа.

«Они что, собираются воевать с Российской Федерацией? Это же сразу перейдет в ядерный конфликт, и никакие их F-35 и F-22 не спасут, и даже будущие Tempest («Буря» — проект истребителя шестого поколения от Королевских военно-воздушных сил Великобритании. — Прим. ФАН). Вот и все. А что значит приближаться к границам России? Если они осуществляют полет в нейтральных водах, у них есть законное право приближаться к воздушным рубежам. Помехи при этом ставить запрещается. Что они там несут в своем National Interest? В общем, несут ересь, не приходя в сознание. Блокирование российских С-400 британскими ВВС обернется войной», — заключил Михаил Ходаренок.

Напомним, военный аналитик Вадим Козюлин сообщал ФАН, что размещенные в Калининградской области комплексы С-500 смогут перекрыть половину европейских государств. Ранее вице-премьер Юрий Борисов во время беседы с журналистами на военно-техническом форуме «Армия-2020» заявил, что в России стартовали государственные испытания новейшей зенитной ракетной системы С-500 «Прометей», вместе с этим ведется активная подготовка к серийному производству этих комплексов.