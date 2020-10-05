Волочкова показала на видео, как играет с новым избранником

Москва, 5 октября. Бывшая прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова показала видео со своим возлюбленным. Ролик опубликован в Instagram.

Волочкова рассказала о своем любимом человеке. По ее словам, мужчина «молодой, стройный, красивый». Он отличается прекрасным чувством юмора и порядочностью.

Балерина отметила, что ее избранник «бесконечно сексуальный». На опубликованном ролике Волочкова сидит во дворе своего дома и играет с мужчиной в армрестлинг.

«Неужели не жаль времени проводить эти расследования по приоткрытым на фото частям тела и лица?» — пошутила звезда.

Она считает, что счастьем и любовью нужно наслаждаться вне публики. По словам Волочковой, любовь — это божественный дар.

Накануне Волочкова показала в соцсетях фото своего нового возлюбленного. Она поставила на его лицо «сердечко», не раскрывая личность избранника. Поклонники стали гадать, кто скрывается за этим, поэтому артистка отключила комментарии к записи.

Ранее сообщалось, что дочь Волочковой Ариадна опубликовала архивное фото родителей. Подписчики пожелали девочке счастья и хорошей жизни — не такой, как у мамы.