Собчак призналась, что боится ухода Богомолова

Москва, 5 сентября. Российская журналистка Ксения Собчак, которой через месяц исполнится 39 лет, рассказала о страхе потерять супруга, режиссера Константина Богомолова. О своих переживаниях она рассказала в социальной сети Instagram.

Знаменитость поведала поклонникам, что обсуждала с друзьями довольно животрепещущую тему — почему мужчины в возрасте выбирают себе в жены для «второго брака» двадцатилетних девушек.

Собчак вспомнила фильм Михаила Сегала «Рассказы», одна из новелл которой повествует об этой этой теме.

«Разные поколения, разные книги и интересы… Но, видимо, хорошая кожа, запах и восхищение в глазах все-таки важнее для удовольствия жизни. Или нет? Как считаете, мужчины?» — написала 38-летняя журналистка.

Она честно призналась, что начинает нервничать на этот счет, ведь совсем скоро ей исполнится 39 лет, и боится, что Богомолов уйдет.

Ксения Собчак вышла замуж за Константина Богомолова в сентябре 2019 года. До этого она жила в официальном браке с актером и режиссером Максимом Виторганом, с которым была с 2012 года. В браке с Виторганом у Собчак родился сын, которого назвали Платоном.