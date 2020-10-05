Врачи московской больницы дали прозвища защитным костюмам

Москва, 5 октября. Врачи московской больницы имени Филатова, принимающей пациентов с коронавирусом, дали прозвища защитным костюмам, которые медики надевают перед заходом в «красную зону». О том, как сотрудникам больницы помогает чувство юмора, рассказал корреспондент телеканала НТВ.

«Врачи говорят, проблем со средствами индивидуальной защиты для захода в «красную зону» нет — любой из медиков может выбрать любой костюм, в котором ему будет удобнее и комфортнее работать», — сообщил журналист.

Всего в больнице доступны четыре вида защитных костюмов. Средства, изготовленные в Китае, медики больницы имени Филатова назвали в честь китайской провинции Ухань — «уханька». Костюм с большим шлемом получил прозвище «одуванчик».

Еще два вида костюмов отличаются друг от друга только цветом. Этот тип врачи окрестили «инквизитор», причем белый получил приставку «традиционный», а голубой — «нетрадиционный».

Больница имени Филатова является одним из трех основных столичных учреждений для приема пациентов с коронавирусом. Сюда поступают больные из других медицинских учреждений восточной части Москвы. Работа в больнице идет по плану.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в России выявили 10 888 новых случаев коронавируса. 3537 из них зафиксировали в Москве, передает РИАМО.