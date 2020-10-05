Пашинян выразил Вашингтону недовольство по поводу F-16 в Нагорном Карабахе

Ереван, 5 октября. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что выразил советнику президента США по нацбезопасности Роберту О'Брайену недовольство в связи с «использованием Турцией против Карабаха» американских истребителей F-16. Об этом сообщает агентство «Новости-Армения».

«В ходе состоявшегося в четверг телефонного разговора с советником президента [США Дональда] Трампа по национальной безопасности премьер-министр Армении Никол Пашинян поднял деликатный вопрос о том, почему ничего не предпринимается для того, чтобы помешать Турции — многолетнему союзнику США — использовать американские F-16 против армян», — говорится в публикации.

Пашинян сообщил собеседнику из Вашингтона, что конфликт в НКР перешел в гораздо более опасную фазу из-за прямого военного вмешательства Турции в пользу Азербайджана.

«Соединенные Штаты должны объяснить, были ли эти F-16 предоставлены для бомбардировки мирных сел и мирных жителей», — заявил армянский премьер.

По его словам, О'Брайен «услышал и принял» эти слова.

В ходе разговора Пашинян также указал советнику Трампа, что о территориальных уступках для мирного урегулирования карабахской проблемы должен говорить не он, а руководство НКР.

Ранее политолог Андрей Кошкин в беседе с Федеральным агентством новостей заявил, что именно Анкара подогревает нагорнокарабахский конфликт. Эксперт обратил внимание, что в мировом сообществе никто, кроме Турции, не призывает к обострению ситуации.