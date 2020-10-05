Экс-советник секретаря СНБО рассказал об опытах над украинцами в Донбассе

Киев, 5 октября. Депутатам Рады надо наконец оторвать свои «нежные точки» от мягких кресел и приехать в «серую зону» в Донбассе, где над украинцами вот уже седьмой год ставят опыты, считает бывший советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Сивохо Украины.

Видеоприглашение для народных избранников он опубликовал на своей странице в Facebook. Стоя на фоне ветхого двухэтажного жилого дома в поселке Опытное Донецкой области, политик рассказал о том, что у местных жителей нет ни воды, ни света, ни газа. По его мнению, депутатам Рады, за которых голосовали все эти люди, не плохо было бы приехать и пожить в таких «диких условиях».

«Здесь в Опытном по-моему над украинцами по-новому ставят опыты», — добавил он.

По мнению экс-советника секретаря СНБО, этот поселок — хорошее место, где народные избранники могли бы посидеть в темноте,

«Может на вас и снизойдет озарение! Все подопытные украинцы ждут вас. Ведь они за вас голосовали, ну, когда им это было разрешено!» — заключил он.

Публикация Сивохо вызвала противоречивую реакцию у его подписчиков. Многие с сарказмом поинтересовались, связана ли его активность с грядущими выборами.

«Где ты был на пару со своим дружком-клоуном Зеленским в 2014-2019 годах? Твоей тушей на Донбассе в этот период вообще не пахло», — резко написал один из пользователей.

По мнению мужчины, Сивохо занимается именно «дешевым пиаром» перед выборами.

«Уничтожили поселок, нас выкинули... Не заботились о нас 6 лет, а сейчас вдруг вспомнили- выборы!!!!» — возмутилась Наталия Скалан.

С ней согласилась Ирина Тарасова.

«Все эти «выступления» для выборов!!!» — написала женщина. Другой участник обсуждения попытался оправдать Сивохо, уточнив, что политик не участвует в выборах, «перед Опытным был в Широкино и не пиарится».

Были и те, кто припомнил Сивохо его дружбу с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Почему не зовешь Зе (Зеленского)? Ведь он такой светлый человек. Будет всем свет. <...>Почему ты, Сивохо, молчишь про Зе? Зе-Сивохо или Зе-брехло?» — поинтересовался еще один подписчик.

Ранее Сивохо заявлял, что властям Украины выгодны «дестабилизация и управляемый хаос», поэтому они не рассматривают мирные инициативы для урегулирования конфликта в Донбассе.