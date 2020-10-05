Сотрудник МУРа Игорь Губанов рассказал, как в 90-е боролись с криминалом

Сотрудники уголовного розыска отмечают свой профессиональный праздник 5 октября. О том, как за годы изменилась работа знаменитого «убойного» отдела, с чем сыщикам приходится сталкиваться в нынешнее время, а также о самых резонансных делах 1990-х ФАН рассказал бывший заместитель начальника МУРа, начальника второго отдела Игорь Губанов.

— Игорь Викторович, вы помните тот самый день, когда пришли работать в милицию? Я подозреваю, что это был не Московский уголовный розыск (МУР)?

— Да, это было после армии, 1982 год. Я в конце октября демобилизовался, приехал домой. В течение месяца прошел комиссию, постовым милиционером отработал год в 125-м отделении милиции тогда еще Первомайского района Москвы, ходил на пост.

Желание пойти работать в милицию у меня появилось еще в школе, в старших классах. В девятом или десятом классе к нам приезжали, приглашали поступать в пожарное училище. Объясняли, что после окончания училища можно работать в любой структуре МВД.

Тогда, конечно еще ничего не понимая, мы записались, и к нам в класс пришел наш участковый Василий Михайлович Цуканов. Он меня пригласил на опорный пункт, поговорил со мной, объяснил все, и я ему сказал, что все же хочу не пожарным стать, а милиционером. Там же, у участкового, позже и с сыщиками познакомился.

В армию — а я служил в воздушно-десантных войсках — шел осознанно, для того, чтобы вернуться и уже стать милиционером, поступить учиться, получить милицейское образование и продолжить службу в органах внутренних дел. Я еще тогда решил для себя, что стану сотрудником уголовного розыска.

— После окончания высшей школы милиции вы работали оперуполномоченным уголовного розыска?

— После окончания высшей школы милиции я вернулся обратно в свое родное 125-ое отделение и шесть лет проработал сыщиком. За это время набрался опыта и понял, что хочется чего-то большего, ведь по молодости хочется развиваться. Тем более что к нам в отделение стали приходить молодые сотрудники, а мои одногодки и те, кто постарше, потихоньку начали уходить в другие отделы.

Вот и я написал рапорт и приехал на Петровку, 38 — в здание Главного управления МВД России по городу Москве, чтобы перейти в седьмой отдел по раскрытию краж и угонов автотехники. Я ведь с детства любил технику, увлекался машинами, но в итоге попал во второй, тот самый легендарный «убойный» отдел. Тогда его начальником был Виктор Владимирович Голованов. Я с ним пересекся примерно за полгода до моего перехода в МУР.

У нас в районе, в мое дежурство, нашли расчлененный труп и Голованов, как дежурный по городу, тоже приехал на место преступления в составе следственно-оперативной группы. Мы за ночь собрали все части тела, установили дом, квартиру, где было совершено убийство. Вероятно, тогда он запомнил меня.

Позже я случайно встретил Виктора Владимировича в коридоре МУРа. Он шел с Купцовым, а Василий Николаевич Купцов тогда был начальником уголовного розыска. Он хорошо меня знал по работе до перехода в МУР в Первомайском районе, — Купцов был моим прямым начальником — начальником уголовного розыска района. И вот такая случайная встреча в коридоре сама собой решила мою судьбу: мне сказали, что с понедельника я выхожу на работу во второй отдел МУРа.

— Трудно было начинать работать в МУРе? Ведь городской уголовный розыск и работа в районном отделе — это немного разные масштабы.

— Да, конечно, это разные вещи, но не могу сказать, что переход дался мне трудно, и возникли какие-то сложности. Единственное, что сразу почувствовал — это резко перестало хватать времени. Ведь начало моей службы в МУРе пришлось на 1992 год, когда Москву буквально захлестнула криминальная волна. Бандитские разборки, расстрелы пошли, а наш убойный отдел тогда и принял весь этот удар на себя.

Есть такой избитый литературный прием, когда автор описывает раскрытое первое преступление, которое запоминается его герою на всю жизнь. Знаете, я ведь поначалу даже в виду своей недалекости, молодости, глупости пытался записывать убийства, в раскрытии которых непосредственно принимал участие, уже как сотрудник второго отдела МУРа. Быстро бросил это дело. Потому что этот вихрь, ураган, который все нарастает и нарастает, — на эти «записки молодого сыщика» времени просто физически не остается.

В том же 1993 году в Москве было совершено более двух тысяч убийств — это был рост не в разы, а на порядок. Поэтому сыщикам приходилось дневать и ночевать на работе.

Одно из громких дел того времени — убийство на станции «Депо» в Люблинском районе Москвы. В полночь банда напала на караульное помещение 2-й команды 12-го отряда ВОХР (военизированная охрана). Налетчики убили начальника караула и его помощника, ранили охранника и похитили все штатное оружие, почти пятьдесят стволов: револьверы, пистолеты «ТТ» и патроны.

Чудом выживший охранник смог вспомнить только одну фразу, брошенную бандитами: «Вася, бери патроны!» Никаких зацепок налетчики нам не оставили, и тогда Купцов с Головановым решили внедрить меня, молодого оперативника, в ВОХР.

Так я стал Игорем Викторовичем Губаревым. Чтобы не путался, оставили имя и отчество, слегка изменив фамилию. Оформили новые документы: паспорт, трудовую, военный билет. С ними я пришел устраиваться в ВОХР и попросился работать в Люблино. Сказал, что, мол, у меня там невеста рядом живет.

Отработал три месяца, потом всем говорил, что паровозы охранял. Определенную помощь в раскрытии этого преступления мое внедрение оказало. Удалось подтвердить то, что официально наработала следственно-оперативная группа. Ее возглавлял Владимир Николаевич Хапин, он тогда был старшим по особо важным делам, руководил работой оперативного штаба и, соответственно, занимался моей деятельностью в ВОХРе.

Все участники и сообщники этого налета были задержаны в январе 1993 года, и практически все оружие было возвращено. За это дело меня поощрили, присвоив досрочно звание «капитана».

— В середине 1990-х вам одному из первых пришлось столкнуться с таким явлением, как педофилия. Я знаю, что вы и ваши сотрудники участвовали в раскрытии целой международной сети, специализировавшейся на детской порнографии.

— В те годы в МУРе был один наш отдел, который занимался убийствами и в том числе держал на контроле преступления, которые совершались в отношении детей. Причем там же были не только убийства, но и развратные действия, изнасилования.

Мы увидели, что просматриваются какие-то похожие признаки, что позволяло говорить о серийности таких преступлений. Было принято решение сформировать отделение, которое будет по всему городу замыкать на себя все преступления в отношении детей. И вот так было создано наше отделение, — пятое отделение. Я стал его начальником.

Если сказать, что подобрались энтузиасты своего дела, это не сказать ни о чем. Эдуард Лапатик, Алексей Дроздов, Борис Яковченко, потомственные сыщики братья Пономаренко — талантливые оперативники, фанаты своего дела.

Начали выстраивать алгоритмы нашей работы, формировать базу данных, подбирать сотрудников, склонных к аналитике. В дальнейшем наше отделение стало базой для формирования отдела.

Вот эти ребята и раскрыли международную сеть, то самое громкое дело «Голубой орхидеи», так назывался сайт, на котором размещали и продавали видео с детской порнографией. Дело, которое прогремело на весь мир.

— Наверняка, расследовать это дело было нелегко!

— Да, тогда мы столкнулись с массой сложностей. Проведение оперативно-технических мероприятий — сложно, разведывательных мероприятий — сложно. Нехватка людей, нехватка техники, — мы тогда впервые столкнулись с таким явлением как Интернет, ведь преступники распространяли свою продукцию — порнофильмы с участием детей, через всемирную паутину.

Нам очень повезло, что Эдуард Лапатик установил доверительные, дружеские отношения с сотрудником таможенной службы США Маршалом Хигером. Почему таможенная служба Америки? Потому что в США таможня занимается всеми преступлениями, связанными с пересечениями границы. И во всем, что касалось нашей общей работы за пределами России, американцы нам помогали.

Тогда впервые с нами в одной связке сработали не только американские оперативники, но и итальянские, немецкие и голландские коллеги. В общей сложности в 24 странах к уголовной ответственности удалось привлечь сотни педофилов: изъяли более 10 тыс. магнитных носителей, а также видеоаппаратуру и технику, использовавшуюся для производства и распространения детского порно.

Только в США было возбуждено около 2000 уголовных дел. Жаль, что наше законодательство в то время очень мягко карало преступников. Если в Америке фигурантов дела «Голубая Орхидея» осудили на десятки лет, то у нас злодеи получили какое-то минимальное наказание. Хотя именно это дело стало отправной точкой для пересмотра и ужесточения наказания за преступления против детей на сексуальной почве.

Когда мы завершили это дело, нас министр финансов США, а именно этому министерству подчиняется таможенная служба Америки, пригласил на награждение медалью таможенной службы США «За лучшее расследование».

— Пригласили в Соединенные Штаты Америки?

— Именно. Во время поездки в Вашингтон нас на сутки затормозили в Голландии. Министерство внутренних дел этой страны собрало полицейских, чтобы пообщаться с нами, ведь в Голландии тоже много было выявлено эпизодов этого дела. И все это было объединено в одно дело и реализовано.

Всего я два раза побывал в США: первый раз в 1997 году на своеобразных курсах повышения квалификации сотрудников, занимающихся раскрытием убийств в Академии полиции штата Нью-Йорк. Американцы демонстрировали нам свою технику и очень сильно удивлялись, как русские сыщики без такого оборудования могут раскрывать сложные дела.

Если все же вернуться к теме справедливого наказания за преступления против детей, то конечно сейчас наказание стало немного жестче, но, на мой взгляд, все-таки остается мягким. Я считаю, что этого недостаточно.

Любое преступление против ребенка должно строго караться, недопустимо условно-досрочное освобождение по таким статьям. Тут же не стоит вопрос о перевоспитании таких преступников. Опять же, наша система не сильно настроена на перевоспитание, а если ты человека не перевоспитываешь, то зачем ты его раньше выпускаешь на свободу? Держи его максимально в местах лишения свободы. Огради детей от него.

Был случай примерно лет пять - шесть назад, когда тот, кого мы сажали, вышел и пошли подобные преступления по Московской области. Попала информация в МУР, ее проанализировали, связались с областными оперативниками, сказали — вот этот. Нашли, поймали, осудили опять.

— В те, как принято говорить сейчас, лихие 1990-е вам пришлось впервые столкнуться и с таким видом преступления, как заказное убийство. И вам с коллегами удалось предотвратить его — фактически спасти знаменитого человека, актера.

— Да, это Александр Викторович Милокостый. Свело меня с ним то самое дело о заказном убийстве. Кстати, мы с ним до сих пор общаемся. А все началось с того, что актера, а Александр Викторович снялся в знаменитом в советские годы фильме «Адъютант его превосходительства» в роли Юры Львова, заказала жена.

Она посчитала, что жизнь мужа для нее менее ценна, чем его трехкомнатная квартира в центре Москвы. Женщина сначала обратилась за помощью к колдунье, чтобы та чарами воздействовала на ее супруга. Но когда колдовские пассы не возымели успеха и черная магия так и не смогла ничего сделать с Милокостым, дамы решили прибегнуть уже к его физическому устранению.

Та же самая колдунья за пять тысяч долларов пообещала убить актера. Понятно, что сама она не собиралась никого убивать, а собиралась нанять исполнителя для этого заказа. В один из дней мы в МУРе получили информацию о готовящемся заказном убийстве и решили перехватить инициативу. Разработали операцию. Вот Андрей Иванович Храпов, который сейчас возглавляет ГУНК МВД России, непосредственно тогда занимался этим делом. Подобрали киллера, организовали техническое обеспечение — все телефонные разговоры заказчицы с колдуньей записывались.

— Как на эту информацию отреагировал Александр Милокостый?

— Когда мы сообщили предполагаемой жертве о том, что его заказала жена, он не поверил в это. Пришлось дать Александру Викторович послушать записи телефонных разговоров, и он согласился нам подыграть. Конечно, роль трупа ему не пришлось играть, просто актер трое суток пожил у нас на Петровке 38 в одном из кабинетов.

Вы знаете, тяжело очень шло это дело. Вероятно из-за того, что это было первое подобное дело, да и обвиняемая была такая, влиятельная женщина. У нее были очень серьезные связи, и мне пришлось даже уйти в официальный отпуск в январе, чтобы спокойно заниматься этим делом. Надо было постоянно вплотную общаться со следствием, прокуратурой.

Дело мы довели до суда, правда, приговор меня очень сильно удивил. Я впервые тогда столкнулся с тем, что фактически заказчице убийства дали восемь лет …условно. Но зато Милокостый жив, здоров.

— На одной из фотографий, которые вы мне показывали, вы запечатлены с Аркадием Вайнером — советским писателем. Как вы познакомились с ним?

— Аркадий Александрович любил сыщиков, любил МУР, часто приходил в гости (Аркадий Вайнер десять лет проработал в милиции). Мы с ним даже вместе нашли окно его бывшего кабинета в МУРе на втором этаже. Ходили, ходили, тогда это был уже буфет, а не кабинет. Он садится за стол, я напротив него и Вайнер говорит: «Вот тут стоял мой рабочий стол, тут был мой стул». И мне было очень приятно. Прекрасный он был человек.

— А вот так, в повседневной жизни, приходилось сталкиваться с теми, кто благодаря вашей работе отправился в места не столь отдаленные? Знаете, бывают такие сцены в фильмах, когда сыщик встречается со своим визави, вышедшим на волю.

— Нет, вы знаете, не приходилось. Ни разу. С потерпевшими, спасенными — да. Вот тот же Милокостый. Ведь фильмы и есть фильмы, где можно что-то сочинить. Мы же занимались именно раскрытием преступлений и практически заканчивали свою работу когда «злодею» предъявляли обвинение и арестовывали. А там мы же не отслеживали его дальнейшую судьбу. Мы сделали свою работу, но мы же не судьи.

Часто приходится слышать, что служба в угрозыске весьма опасна. Не знаю, какая опасность нас поджидала на службе? Не опаснее же она была чем служба того же постового милиционера. Я считаю, что если сотрудник второго убойного отдела будет вести себя всегда правильно, то ему не будут мстить те люди, которых он изобличил.

Я считаю, что есть сыщик и есть преступник. У преступника своя идея, у оперативника — своя. Ты не «вешай» на человека, то, чего он не совершал, поступай по совести, и тогда за что тебе будут мстить освободившиеся? Поэтому тут своеобразный баланс существует, я думаю. Да и у меня, и у моих коллег никогда и мысли не было, что кто-то освободится и будет нам мстить.

Конечно, могли возникнуть какие-то проблемы, но не как система, а как единичный случай. Поэтому, даже тогда, когда мы уходили в отпуск, мы табельное оружие не сдавали. Да, это было. Мы с оружием не расставались, это все-таки были 1990-е.

Но ведь не только мы прошлись сквозь эти годы, вся страна прошла через них. И мы работали в тех же условиях, в которых работали тогда все. Поэтому нельзя сказать, что общество хорошее, а милиция плохая. Так не бывает. Милиция всегда была частью общества. В принципе и сейчас — какое государство, общество.