Гинцбург усомнился в появлении коллективного иммунитета к COVID-19

Москва, 5 октября. Коллективный иммунитет к коронавирусу нового типа вряд ли появится из-за того, что люди массово переболеют. Такое сомнение в разговоре с РИА Новости выразил глава Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Специалист согласился с мнением сотрудника Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александра Чепурнова. Тот ранее высказался о вероятности выработки коллективного иммунитета и предупредил, что люди, перенесшие COVID-19, могут снова заразиться.

«Возможно, он во многом и прав, потому что легкая форма заболевания не дает, как это уже известно, защиты, продолжительного иммунитета. Тяжелая форма заболевания — там тоже есть свои проблемы», — уточнил Гинцбург.

По словам вирусолога, при многих тяжелых формах заболевания образуются антитела к интерферонам. Это отрицательным образом будет влиять на функционирование клеток памяти и на выработку антител и индукцию клеточного иммунитета.

Как сообщил ранее оперативный штаб по контролю за распространением инфекции, в России за минувшие сутки выявили 10 888 случаев коронавируса. За все время пандемии в стране это число достигло 1 225 889, передает НСН.

Международная команда ученых ранее провела исследование, в ходе которого подтвердила, что коронавирус продолжает мутировать. Вирус отрастил шипы — спайковые белки, с помощью которых цепляется за людей, пишет «Ридус».