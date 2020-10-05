СМИ сообщили о задержании сына Фургала

Хабаровск, 5 октября. Сын бывшего мэра Хабаровска Сергея Фургала Антон задержан, сообщает «Пятый канал».

По предварительным данным, молодой человек задержан силовиками за организацию протестных акций по статье 20.02 Кодекса об административных нарушениях РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Появилась информация, что Антон Фургал призывал людей собираться на митинги и производить общественный резонанс, но пока она не подтверждена.

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан правоохранительными органами в начале июля. Он является подозреваемым в организации ряда убийств и покушении на убийство. В данный момент официально экс-чиновник обвиняется по трем эпизодам — организация убийств бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова, покушение на предпринимателя Александра Смольского.