Дружинина прошлась по красной дорожке и поразила зрителей

Москва, 5 октября. Звезда фильма «Девчата» Светлана Дружинина прошлась по красной дорожке Московского Международного кинофестиваля и получила множество комплиментов. Соответствующую фотографию с подписью «ММФК открыт!» актриса опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Публикация уже набрала десять тысяч лайков и сотни комментариев. На снимке видно, что актриса появилась на мероприятии в черных брюках и кофте, поверх которой была надета белая полупрозрачная накидка. Завершил образ длинный алый шарф и сумочка в цвет него.

Звезда также отметила, что была очень рада встрече с коллегами.

«Я наконец-то увижусь со многими людьми, моими коллегами, которых давно не видела. Я хочу знать, что происходит в кинопрокате», — отметила актриса.

Также Дружинина выложила в Сеть видео с кинофестиваля. Так, журналисты спросили, как она готовится к своему юбилею (в декабре Дружининой исполнится 85 лет).

«Никак не готовлюсь, я работаю. Не люблю дни рождения, потому что это самый утомительный день в году. А мне нужно беречь силы, чтобы отснять еще два больших фильма», — сказала кинорежиссер.

Фанаты засыпали актрису комплиментами, обратив внимание на наряд и внешний вид. Они отметили, что даже в 84 года Дружинина остается великолепной.

«Какая вы красивая», «Как Вам удается оставаться такой молодой и красивой? Пора мастер-класс устраивать», «Самая красивая и элегантная на фестивале», «Блистательная», — писали восторженные поклонники.

Ранее Светлана Дружинина поделилась с фанатами неприятными подробностями о съемках кинокартины «Девчата». По словам актрисы, в коллективе царили натянутые отношения, а актерам зачастую приходилось поступаться своими принципами.