На Украине закончились лаборанты и деньги для тестов на COVID-19

Октябрь на Украине начался с коронавирусных антирекордов: ежесуточное число новых зараженных превысило 4,5 тысячи. Специалисты прогнозируют — до конца года ситуация еще сильнее ухудшится, страну может ждать новый жесткий локдаун. На Украине уже закончились лаборанты и деньги для тестов на COVID-19. На этом фоне власти продолжают твердить, что «ни при каких условиях не купят российскую вакцину», передает корреспондент ФАН из Киева.

На рубеже сентября-октября число новых инфицированных на Украине превысило 4,5 тысячи человек в день. Антирекорды по новым заболевшим фиксируются всю последнюю неделю — с 26 сентября. Эксперты связывают скачок заболеваемости с тем, что за последние 10 дней в стране делалось максимальное количество тестов — больше 30 тысяч в сутки. При этом выявляемость заболевания на Украине (доля тестируемых, у которых находят вирус) держится на том же уровне, что и раньше — в среднем 14–15%.

По словам медиков, антирекорды последних дней вызваны не только ростом тестирования, но и тем, что сам коронавирус стал более активен и заражает больше людей. Многие украинцы, весной сидевшие по домам и носившие маски даже при выносе мусора во двор, сегодня откровенно расслабились. Зайдя в киевский супермаркет или метро, легко убедиться — около трети посетителей ходят без масок. А о перчатках в украинской столице, похоже, и вовсе все позабыли. Аналитики прогнозируют, что к концу октября на Украине может быть уже 7–8 тысяч новых COVID-положительных в сутки. Что само по себе означает катастрофу.

При этом, говорят эпидемиологи, даже свежая статистика по выявлению зараженных COVID-19 не отражает всей полноты картины — реальная ситуация намного хуже. Ведь по количеству тестов страна по-прежнему занимает последние места в Европе. Так, по охвату ПЦР-исследованиями на миллион человек Украина — на третьей позиции с конца, в компании с Молдавией, Боснией и Албанией. То есть, несмотря на наращивание Минздравом числа тестов, страна все равно находится на уровне беднейших стран Европы. И не в состоянии догнать по тестам как страны Западной Европы, так и Россию, которая тестирует в шесть раз больше граждан (порядка 200 тысяч тестов в сутки).

На днях в украинском МОЗ прошло совещание глав лабораторий по тестированию на COVID-19, которые назвали свои главные проблемы. Первая из них — в стране практически не осталось квалифицированных лаборантов, чтобы проводить исследования. Поэтому даже в Киеве украинцы вынуждены ждать результаты тестов несколько дней, за которые можно запустить болезнь или перезаражать всех родственников и друзей.

Вторая проблема — «лабораторная коррупция», когда в первую очередь тестируют не группы риска (людей, у которых есть явные симптомы COVID-19), а тех граждан, кто платит за анализы немалые деньги. Все это означает, что эффективность украинской медицины крайне низка, и от удара, нанесенного «реформой Супрун» (до августа 2019 года — и.о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун. — Прим. ФАН), она не смогла оправиться даже после миллиардных коронавирусных вливаний.

При этом власти Украины упорно называют нынешний всплеск заболеваемости «второй волной пандемии». Они создают впечатление, что «один раз им уже удалось победить вирус, но теперь он вновь обрушился на украинцев». По мнению медиков, таким приемом режим Владимира Зеленского пытается заретушировать то, что распространение COVID-19 на Украине никогда не падало (как в Европе), а только неуклонно возрастало.

Но признать это официально власть не может. Ведь тогда Зеленского и компанию закономерно спросят — для чего нужно было весной вводить Украину в убийственный для ее экономики карантин, а также «разгонять» расходы на медицину? По мнению экспертов, сегодня нового ужесточения карантина власти Украины не планируют, и, скорее всего, просто не потянут. На это пойдут лишь в двух случаях: если ситуация станет уж совсем критической или если будет внешняя конъюнктура. Ведь первый карантин Украина ввела потому, что это был общемировой тренд — те страны, которые не шли в ногу со всеми, попадали под жесткую критику на Западе. Поэтому от согласия Киева уйти на локдаун напрямую зависело его внешнее финансирование.

Впрочем, вопрос с финансированием на Украине вообще решается оригинально, считает эксперт по внутренней политике Юрий Романенко. Поэтому из специально созданного государством «коронавирусного фонда» сами медики получили лишь жалкие крохи.

«На днях Счетная палата Украины обнародовала удивительные факты. По данным главы СП Валерия Пацкана, из 66 млрд гривен, заложенных в Спецфонд по борьбе с COVID-19, на 29 сентября было потрачено 25 млрд гривен, — констатировал Романенко. — На что пошли эти деньги? 12,6 млрд гривен — на строительство дорог и амбулаторий, 9,2 млрд гривен – на выплаты по безработице, на детей, страховые выплаты и материальную помощь медикам. 2,8 млрд гривен — доплата к зарплате МВД, Минздрава и исполнительной службы, 289 млн гривен — закупка оборудования и средств индивидуальной защиты. То есть в чистом виде медикам досталось всего около трети этих средств! При этом одна из бюджетных программ — доплата медикам, работающим в коммунальных медицинских учреждениях, — вообще стартовала только в сентябре. Вся эта статистика поражает удивительной безмозглостью трат, присущей нашим властям. Во всех странах Европы, в России медикам с марта платят повышенные выплаты, огромные деньги тратят на закупку для них дополнительной защиты. На Украине же создали отдельный ковид-фонд, чтобы из него финансировать дороги и страховые выплаты! В итоге нашим медикам приходится «с голыми руками» противостоять новому всплеску пандемии».

Введя жесткий карантин слишком рано, весной этого года, власть Зеленского фактически обрекла украинцев на массовое заболевание коронавирусом в самый опасный, осенне-зимний период, считает аналитик Алексей Кущ.

«Именно сейчас воздействие пандемии будет мультиплицировано дополнительными эпидемиями вирусных и простудных заболеваний. Власти не могли этого не понимать, — заявил Кущ. — Сейчас в стране складывается идиотская ситуация. Бездумное блокирование Украины с марта по июнь, по сути, лишь отсрочило приговор. В стране не выработалось коллективного иммунитета, не была проведена и массовая вакцинация — из-за элементарного отсутствия вакцины от вируса. Теперь из-за устроенной властями отсрочки во времени новая волна эпидемии началась прямо в канун местных выборов».

Эксперт также считает, что власть сама ухудшила ситуацию в экономике, выбрав неверный план действий.

«Даже не хочется думать, что посредством локдауна власть попыталась скрыть обвальное падение экономики, начавшееся еще до пандемии, в декабре 2019-го. А также создала себе «путь к отступлению» на случай катастрофического падения рейтинга в канун местных выборов. Теперь в МВФ прогнозируют, что наша экономика сократится на 8,2% по итогам года. Это катастрофическая цифра. Впрочем, реальная глубина падения экономики будет зависеть от нескольких аспектов. Это вторая и третья волны коронавируса, вероятное усиление карантинных мер. Кроме того, для нас критически важна ситуация на мировых сырьевых рынках, а также объем оттока капиталов с Украины», — говорит экономист Алексей Кущ.

Президент аналитического центра «София» Андрей Ермолаев заявил, что «эпидемия сделала очевидными слабость и неэффективность государства в наиболее болезненных точках».

«На плечи института здравоохранения вдруг возложили ту ответственность, которую должна нести вся государственная машина. До весны 2020-го сфера здравоохранения и медики были предметом «ритуального» внимания со стороны власти — как по финансированию, так и по отношению. В итоге реальность оказалась трагической: десятки тысяч украинских медиков влились в миграционный поток, они уехали за границу даже из сел, поселков и райцентров. Власти поставили нацбезопасность под удар. К тому же из героев медики превратились в воплощение проблем, с которыми они должны бороться. Многие врачи сами инфицируются вирусом. Риск заражения заставляет еще больше специалистов увольняться из медицины», — говорит Ермолаев.

Еще одна серьезная проблема, которая усугубляет ситуацию с коронавирусом, — местные власти на Украине перестали финансировать «вторичное звено» медпомощи после «медреформы Супрун» с 1 апреля.

«Регионы потеряли интерес к местным больницам, что в условиях эпидемии смерти подобно. Странам, в которых сохранились централизованное руководство и санэпидслужба, удалось преодолеть пандемию намного лучше — таким, как Белоруссия и Казахстан. На Украине ситуация развивается по пессимистическому сценарию, на фоне этого видны дискоординация и дезинформация лидеров государства о готовности медицинской системы, — указал Ермолаев. — Да и сами украинцы демонстрируют легкомысленное отношение к собственному здоровью: они часто не носят маски, редко пользуются антисептиками, не соблюдают дистанцию и так далее. На фоне эпидемии заметна и социальная несправедливость — когда одни, будучи богатыми, закупили для себя личный аппарат ИВЛ, а другим не на что купить даже медицинскую маску».

По мнению аналитика, для того чтобы эффективнее бороться с коронавирусом, властям надо перестать играть в «красные», «оранжевые» и прочие зоны, а активнее обращаться с критериями адаптивного карантина. Надо прекратить блокирование предприятий и социальную сегрегацию, но при этом усилить защиту уязвимых 20% населения, которые находятся в зоне риска.