Составлен топ-10 регионов РФ по летальности от коронавируса

Москва, 5 октября. Названы десять регионов России с самой высокой долей смертельных случаев коронавируса. Список составлен на основе данных оперативного штаба.

Топ-10 регионов по летальности от COVID-19 возглавил Санкт-Петербург — здесь доля смертельных случаев от числа заболевших составила 6,86%. На второй строчке рейтинга оказался Дагестан с показателем 4,67%, а на третьей — Тверская область (3,83%).

Кроме того, в топ-5 попали Тульская (3,68%) и Новосибирская (3,46%) области. Также в первой десятке оказались Владимирская область (3,01%), Пермский (2,85%) и Красноярский (2,73%) края, Омская область (2,71%) и Севастополь (2,56%).

По данным оперативного штаба на утро 5 октября, в России зарегистрировали 10 888 новых случаев коронавируса за сутки. За весь период наблюдений в нашей стране зафиксировано 1 225 889 случаев. Всего в РФ зарегистрировали 21 475 смертельных случаев. При этом 982 324 пациента с коронавирусом уже полностью выздоровели.