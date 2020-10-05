В Совфеде исключили вероятность введения всеобщей самоизоляции в России

Москва, 5 октября. Замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский в комментарии РИА Новости исключил вероятность введения всеобщей самоизоляции в России. По его словам, повторно применять такую радикальную меру не будут, избежать ее позволяют возможности медицины.

«Я полагаю, что режим всеобщей самоизоляции в России повторно вводиться не будет. Возможности медицины сейчас другие, появился опыт диагностики, лечения новой коронавирусной инфекции», — сказал сенатор.

При этом он уточнил, что режима самоизоляции для лиц старшего возраста получится избежать вряд ли, а для остальных требования будут мягче. Рязанский пояснил, что пожилые люди нуждаются в особом отношении в условиях пандемии, поскольку у них ослаблен иммунитет.

Сенатор также высказался за ужесточение требований к соблюдению мер безопасности. Он рассказал, что по пути на работу в общественном транспорте обратил внимание на отсутствие масок у пассажиров. По его словам, индивидуальные средства защиты носят лишь единицы.

«Нужно жестче требовать соблюдения мер безопасности», — подытожил он.

Ранее оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил, что за сутки в России выявлено 10 888 новых случаев. Это на 389 больше, чем за аналогичный период 4 октября. Накануне число заразившихся COVID-19 в стране впервые с мая превысило 10 тысяч за сутки и составило 10 499.

В Москве в связи с ростом заболеваемости городские власти задумались об ужесточении карантина. Сообщается, что в администрации рассматривают несколько сценариев действий.