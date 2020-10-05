Астролог назвала знаки зодиака, которые в октябре встретят любовь

До 23 октября Венера — покровительница любви, роскоши и красоты — находится в знаке Льва, а значит, будет желание блистать во всей красе, слушать комплименты и быть на виду. Об этом ФАН рассказала астролог Елена Данилова.

Овен

У Овнов будет много романтики, встреч и подарков. Астролог рекомендует любить и развлекаться: середина осени к этому располагает.

Телец

У этого знака зодиака будет больше уютного и домашнего времяпрепровождения: под теплым пледом, можно даже большой и яркой компанией, но чтобы все были свои.

«Чтобы можно было блистать, не задумываясь о последствиях», — заявила Данилова.

Близнецы

Близнецов ждут случайные встречи, командировочная романтика, вылазки за город. Они ненадолго привнесут нотки яркости и беспечности в преддверии холодов.

Рак

Ожидается вкусная еда, изысканная кухня ресторанов.

«Кроме того, подарки и знакомство с родителями возлюбленного вполне возможны уже в ближайшие недели», — добавила астролог.

Лев

Самое время выступать, собирать комплименты и восторженные взгляды, считает Данилова. Она призывает не бояться экспериментировать со внешностью.

Дева

Астролог рекомендует быть аккуратными в тратах, даже если знаете, что винтаж в моде и такого точно ни у кого нет.

«Спонтанные расходы не оправдают себя», — уверена Данилова.

Весы

Впереди новые интересные знакомства, которые принесут массу пользы и приятного времяпрепровождения. Влиятельные друзья, с которыми приятно иметь дело, напомнят о себе.

Скорпион

«Влюбиться и блистать на работе — это сейчас про вас. Не удивляйтесь повышенному вниманию со стороны начальства. Может случиться роман», — считает Данилова.

Стрелец

Если есть возможность, то астролог рекомендует отравиться на море. Перезагрузка и новые знакомства на воде пойдут на пользу.

Козерог

Приятные бонусы от партнера, эксперименты в постели и тайные поклонники ждут Козерогов в эту яркую и непредсказуемую осень.

Водолей

Астролог рекомендует уделить больше внимания партнеру.

«Говорите комплименты, будьте яркими и непредсказуемыми», — добавила Данилова.

Рыбы

По словам астролога, светские мероприятия с коллегами принесут удовольствие, возможен служебный роман.

«Рабочее место должно радовать, поэтому захочется что-то изменить — дерзайте», — заключила Данилова.

Ранее астролог Елена Батыр рассказала, что Рыбам следует готовиться к трудностям в любви и карьере в первой декаде октября. Проблемы будут решены уже к середине месяца.