Москва, 5 октября. Известный политолог, телеведущий Сергей Михеев объяснил, откуда возник миф о «несамодостаточности» России. В эфире «Царьграда» он прокомментировал заявление кинорежиссера Карена Шахназарова о статусе страны на международной арене.

Шахназаров ранее выразил мнение, что России пора сделать выбор: страна является торговым предприятием, которое поставляет партнерам оружие, различные товары и медикаменты, или же империей, следящей за тем, что происходит в странах бывшего СССР, и пытается выступить в роли посредника в международных конфликтах.

Михеев согласился с режиссером и подчеркнул, что России действительно нужно определиться с положением на международной арене и начать действовать в своих политических и экономических интересах.

Политолог заметил, что после распада СССР страна стремилась стать частью так называемого цивилизованного мира. Однако со временем стало понятно, что ни о какой цивилизации на современной международной арене речи не идет. Из-за этого развился миф о «несамодостаточности» России.

«Этот комплекс складывается из мысли о том, что нам надо найти способ и предложить себя мировому Западу, цивилизованному миру», — отметил Михеев, подчеркнув, что России необходимо, прежде всего, думать о своих государственных интересах.

Эксперт также рассказал о «фантомных болях» России «имперского толка», заметив, что подобные обстоятельства лишь идут на пользу государству, поскольку позитивно влияют на его развитие.

«Не вижу в этом ничего плохого по факту», — резюмировал Михеев.

Ранее политолог высказался о ситуации в Белоруссии, а также оценил предложение экс-претендента на пост президента этой страны Валерия Цепкало использовать любые методы для ослабления экономики Минска. Он назвал подобные призывы абсурдными, заметив, что белорусская оппозиция фактически наступает себе на ногу.