В России зафиксировали 10 888 новых случаев COVID-19 за сутки

Москва, 5 октября. В России за минувшие сутки выявлено 10 888 новых случаев коронавируса, сообщили в оперштабе по мониторингу за уровнем заболеваемости COVID-19 на территории РФ.

Уточняется, что 26,3% пациентов, у которых диагностировали коронавирус, были бессимптомниками, то есть они не имели клинических проявлений болезни.

Больше всего новых случаев коронавируса было выявлено в Москве (3537), Петербурге (407) и Подмосковье (339). В первую пятерку также вошли Ростовская область (244) и Нижегородская область (198).

«Зафиксировано 117 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 3181 человек», — добавили в оперштабе.

Таким образом, общее число заболевших коронавирусом в РФ с начала пандемии составило 1 млн 225 тыс. 889 человек. 982 324 из них выздоровело, 21 475 пациентов скончались.