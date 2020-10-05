Минздрав РФ разработал новый порядок оказания помощи пациентам с онкологией

Орск, 5 октября. Для пациентов с онкологическими заболеваниями разработан и скоро будет выпущен измененный порядок оказания медицинской помощи, об этом сообщил журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Порядок уже подготовлен, на этой неделе планируется обсуждение​​​ по типу врачебного консилиума — ведущие специалисты-онкологи и региональные специалисты будут [его] обсуждать, финализировать, оттачивать. В ближайшие недели его выпустим», — сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Он пояснил, что новый порядок оказания медицинской помощи пациентам с онкологией — это лицензионные требования. Они прежде всего подразумевают не факультативный, а обязательный формат структурных подразделений, оснащения оборудованием, использования определенных медицинских процессов и технологий.

Борьба с онкологическими заболеваниями является одной из главных задач национального проекта «Здравоохранение». В его рамках планируется снизить смертность от онкозаболеваний до 185 случаев на 100 тыс. населения за шесть лет.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал указ о выделении средств на строительство нового медицинского радиологического центра в Санкт-Петербурге. Также в медицинском центре будут готовить специалистов в сферах радиологии, онкологии, радиохимии и медицинской физики.