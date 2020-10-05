Армения опровергла данные об обстреле территории Азербайджана

Ереван, 5 октября. Представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян опроверг заявление Баку об обстрелах Азербайджана с армянской территории, передает РИА Новости.

Ранее Азербайджан сообщил, что Бейляган, Барда и Тертер на линии соприкосновения в Карабахе подвергаются обстрелу с армянской стороны.

Ованнисян назвал заявление Азербайджана «абсолютной дезинформацией» и добавил, что представленные Баку якобы видеодоказательства ничего не доказывают.

«Еще вопрос, где это видео снято», — сказал представитель Минобороны, добавив, что таким образом Баку готовит почву для провокаций.

Обострение нагорнокарабахского конфликта произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в начале боевых действий. Россия и ряд других государств призвали стороны конфликта прекратить огонь и сесть за стол переговоров, отметив, что военным путем разрешить ситуацию не получится, пишет Deita.ru.