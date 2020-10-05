Рунолог объяснил исчезновение Верки Сердючки со сцены

Москва, 5 октября. Украинский певец Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, исчез со сцены, поскольку сейчас он переживает личностный конфликт. Об этом рассказал изданию Nation News рунолог Игорь Вечерский.

«Его карьера как исполнителя песен потеряла свой вектор развития по личным причинам», — отметил эксперт.

По словам Вечерского, Данилко выполнил определенную работу, «собрал урожай» и теперь достиг периода восстановления и накопления сил. Как отметил рунолог, сейчас Сердючка находится в творческом кризисе и ищет новые цели. Пока душевное состояние певца не позволяет ему преодолеть трудности, но в будущем Данилко может обрести вдохновение и даже решиться на новые творческие союзы. Сейчас же, по мнению Вечерского, артист сосредоточился вокруг своего дома.

«За закрытыми дверями он продолжает свое творчество, занимается тем, что может однажды стать для него новым витком развития своего сценического образа», — подчеркнул рунолог.

Эксперт напомнил, что Данилко — очень талантливый и амбициозный человек, поэтому в будущем наверняка решится на новые творческие победы. Что касается материального положения певца, то, по словам Вечерского, у Сердючки могут возникнуть трудности, но сейчас артист не слишком нуждается в доходах от выступлений.

Напомним, в начале сентября Данилко выпустил новый мини-альбом после 12-летнего перерыва. В пластинку вошли четыре трека на английском языке.