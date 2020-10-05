Червоненко призвал власти Украины забыть про Крым

Киев, 5 октября. Бывший депутат Верховной рады Евгений Червоненко заявил, что Украина должна забыть о Крыме и выполнять Минские соглашения. С таким заявлением он выступил в эфире украинского телеканала «112».

Червоненко указал на то, что решение президента Владимира Зеленского уволить из переговорной группы в Минске замглавы украинской делегации Витольда Фокина было в корне неправильным.

«Меня дико ударило увольнение Фокина. Это полная слабость и деградация, когда так поступили по отношению к заслуженному политику, сказавшему правду», — сказал Червоненко.

Он также добавил, что Крым уже давно не является частью Украины, и призвал перестать обвинять Россию в агрессии.

«Крым — наш? Он давно не наш! Де-юре, может, да, но де-факто — нет. Украина должна перестать «матюкаться» на Россию, ведь Фокин сказал четко, что она не является стороной конфликта», — подчеркнул политик.

Также он заметил, что такие страны, как Франция, Германия и Америка не допустят невыполнение Минских соглашений и скорее снимут санкции с России.

«То, что написано на бумаге, должно выполняться, и другого пути к миру я не знаю, как управленец», — добавил Червоненко.

Ранее политолог Ищенко назвал главное отличие Зеленского и Порошенко. Он отметил, что Петр Порошенко в своей политике сделал четкую ставку на войну, и это является его главным отличием от нынешнего украинского лидера.