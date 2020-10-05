Королева и Тарзан впервые вместе появились перед камерой после скандала

Москва, 5 октября. Наташа Королева и Тарзан вместе появились перед камерой впервые после скандала с изменой. Совместная сторис появилась в Instagram-аккаунте стриптизера.

Поводом для совместного появление перед камерой стал важный для супругов юбилей.

«Поздравление с юбилеем боксеров космодрома «Плесецк» с десятым юбилеем», — подписал сторис Сергей Глушко.

Поклонники заметили, что в сторис супруги нежно обнимаются и выглядят счастливыми, будто не происходило никакого разлада в семейной жизни.

Напомним, недавно стало известно, что Сергей Глушко, известный как Тарзан, изменил Наташе Королевой с молодой актрисой Анастасией Шульженко. Стриптизер сознался в измене и записал оправдательное видео с извинениями. Ролик прокомментировала сама Шульженко, высмеявшая Глушко под песню Наташи Королевой.

Ранее Наташа Королева исполнила свою песню «Ты мне веришь или нет» вместе 18-летним сыном Архипом. Парень давно мечтал о карьере в шоу-бизнесе, и Королева, по всей видимости, решила дать ему шанс. Отмечается, что оригинал песни исполняется совместно с Сергеем Глушко.

Королева впоследствии призналась, что тур необходим был ей не только ради заработка, но и для «подзарядки». Она отметила, что выступление с сыном вдохнуло в нее новые силы и энергию.