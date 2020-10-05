Генпрокуратура Азербайджана назвала число погибших и раненых граждан

Баку, 5 октября. Число погибших мирных азербайджанских граждан в результате боев в Нагорном Карабахе выросло до 24, раненых — до 121. Об этом сообщается на странице Генпрокуратуры Азербайджана в Facebook.

В ведомстве также уточнили, что, по последним данным, разрушено 56 гражданских объектов и 306 жилых домов.

Военные действия в НКР продолжаются с 27 сентября. Они начались на почве обострения армяно-азербайджанского конфликта, который длится в регионе около 30 лет. Баку и Ереван обвиняют друг друга в эскалации и не могут перейти от боев к переговорам.

Ранее лидер Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что ситуацию в Нагорном Карабахе возможно урегулировать военным путем. При этом политики многих других стран, в том числе России, настаивают на дипломатическом способе решения проблемы.