Глава Еврокомиссии ушла на самоизоляцию

Брюссель, 5 октября. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен решила уйти на самоизоляцию после контакта с человеком, заболевшим коронавирусом. Об этом она рассказала на своей странице в микроблоге Twitter.

«Я получила информацию, что человек, с которым я встречалась в прошлый вторник, был носителем коронавирусной инфекции. В соответствии с действующими нормами я ухожу на самоизоляцию до утра 6 октября», — написала политик.

Глава Еврокомиссии добавила, что ожидает результаты сданного ею теста на COVID-19. Согласно нормам, действующим в Бельгии, режим самоизоляции после контакта с заразившимся человеком необходимо соблюдать на протяжении недели. И при этом получить два отрицательных результата тестов.

I’ve been informed that I participated in a meeting last Tuesday attended by a person who yesterday tested positive for COVID-19. In accordance with regulations in force, I’m therefore self-isolating until tomorrow morning. I’ve tested negative on Thursday & am tested again today — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 5, 2020

Как сообщает НСН, в понедельник могут выписать заболевшего коронавирусом президента США Дональда Трампа. Его самочувствие стало улучшаться. Специалисты Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида, куда госпитализировали политика, отметили что у него с утра пятницы не наблюдалось высокой температуры.

Трамп ранее «сбежал» из клиники, чтобы поприветствовать своих сторонников. 3 ноября в США пройдут президентские выборы, нынешний глава Белого дома выдвинул свою кандидатуру.