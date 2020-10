Глава Еврокомиссии ушла на самоизоляцию

Брюссель, 5 октября. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен решила уйти на самоизоляцию после контакта с человеком, заболевшим коронавирусом. Об этом она рассказала на своей странице в микроблоге Twitter.

Глава Еврокомиссии добавила, что ожидает результаты сданного ею теста на COVID-19. Согласно нормам, действующим в Бельгии, режим самоизоляции после контакта с заразившимся человеком необходимо соблюдать на протяжении недели. И при этом получить два отрицательных результата тестов.

I’ve been informed that I participated in a meeting last Tuesday attended by a person who yesterday tested positive for COVID-19. In accordance with regulations in force, I’m therefore self-isolating until tomorrow morning. I’ve tested negative on Thursday & am tested again today