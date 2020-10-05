Плюс-сайз-модель шокировала поклонников фотосессией в стрингах

Милан, 5 октября. Известная американская плюс-сайз-модель, активистка бодипозитива Эшли Грэм снялась в фотосессии в черных стрингах. Подписчики не оценили креативность Грэм в Instagram.

На первом снимке 32-летняя Грэм сначала сидит возле гардероба в нижнем белье, пушистой белой кофточке и желтых замшевых сапогах. Второе фото более провокационное — оно из ванной комнаты, Грэм позирует с желтой сумочкой Fendi.

«Похоже, что спагетти ушли в мои ягодицы», — написала модель.

Большинству подписчиков не понравились странные образы Грэм. Хотя некоторые ее коллеги, в том числе Ирина Шейк и Миранда Керр, поставили под этим постом «лайк».