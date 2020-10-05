Плюс-сайз-модель шокировала поклонников фотосессией в стрингах

Милан, 5 октября. Известная американская плюс-сайз-модель, активистка бодипозитива Эшли Грэм снялась в фотосессии в черных стрингах. Подписчики не оценили креативность Грэм в Instagram.
На первом снимке 32-летняя Грэм сначала сидит возле гардероба в нижнем белье, пушистой белой кофточке и желтых замшевых сапогах. Второе фото более провокационное — оно из ванной комнаты, Грэм позирует с желтой сумочкой Fendi.
«Похоже, что спагетти ушли в мои ягодицы», — написала модель.
Большинству подписчиков не понравились странные образы Грэм. Хотя некоторые ее коллеги, в том числе Ирина Шейк и Миранда Керр, поставили под этим постом «лайк».
«Сири, сделай напоминание «поесть спагетти», — пошутил пользователь.
«Все говорят, что фотки «отличные» и «горячие», потому что именно Эшли Грэм их запостила. А если бы это сделали обычные женщины, их бы назвали «жирными». Хотелось бы мне иметь такую же уверенность в себе. Никто не скажет, что она толстая. Вот мир, в которым мы живем», — порассуждала подписчица.
«Как это вообще возможно? Вся еда идет в «правильные» места? Со мной так не бывает», — с грустью добавила поклонница.
«Похоже на курицу, что откладывает яйца. Извините, не собираюсь льстить, как остальные», — пошутил другой пользователь.
«Ну все, пошла есть спагетти. Ожидаю такого же результата», — поделилась фанатка.