В Ереване заявили, что Степанакерт подвергся новым артиллерийским ударам

Степанакерт, 5 октября. Столица Нагорно-Карабахской Республики подверглась еще 20 артиллерийским ударам, сообщает РИА Новости.

Взрывы раздаются рядом с центром города, при этом известно, что используются снаряды РСЗО.

Кроме того, пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян написала в Facebook, что интенсивность обстрела Степанакерта ВС Азербайджана повышается.

«В данный момент противник с большой интенсивностью наносит Степанакерту ракетные удары», — сообщила Степанян.

Напомним, конфликт в Нагорном Карабахе снова обострился 27 сентября после обстрела населенных пунктов непризнанной республики со стороны Азербайджана. В свою очередь, в Баку заявили, что инициатором военных действий выступил Ереван. В обоих странах, а также в НКР введено военное положение и объявлена мобилизация.

ФАН фиксирует основные события конфликта в текстовой трансляции.