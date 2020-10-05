В Ереване заявили, что Степанакерт подвергся новым артиллерийским ударам

Степанакерт, 5 октября. Столица Нагорно-Карабахской Республики подверглась еще 20 артиллерийским ударам, сообщает РИА Новости.
Взрывы раздаются рядом с центром города, при этом известно, что используются снаряды РСЗО.
Кроме того, пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян написала в Facebook, что интенсивность обстрела Степанакерта ВС Азербайджана повышается.
«В данный момент противник с большой интенсивностью наносит Степанакерту ракетные удары», — сообщила Степанян.
Напомним, конфликт в Нагорном Карабахе снова обострился 27 сентября после обстрела населенных пунктов непризнанной республики со стороны Азербайджана. В свою очередь, в Баку заявили, что инициатором военных действий выступил Ереван. В обоих странах, а также в НКР введено военное положение и объявлена мобилизация.
ФАН фиксирует основные события конфликта в текстовой трансляции.