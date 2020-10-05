Как Армения и Турция пытались возобновить отношения

В нагорно-карабахском конфликте между Арменией и Азербайджаном больше всего в глаза бросается активное вмешательство Турции. Telegram-канал «Стамбульский волк» рассказывает о том, как Армения и Турция десять лет назад пытались помириться и начать дипломатические отношения, но сделать этого так и не удалось.

Между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха 27 сентября вновь начались ожесточенные бои. В то время как все страны, в частности Минская тройка ОБСЕ, которая занимается урегулированием конфликта, призывают к немедленному прекращению огня и диалогу, Турция говорит о том, что перемирие не решит вопрос до тех пор, пока Армения не уйдет из спорного региона.

Ermenistan’ın tahrikkar saldırganlığı karşısında gerekli ve yeterli bir tepki ortaya koyamayan uluslararası toplum çifte standardını bir kez daha göstermektedir. Yaklaşık 30 yıldır ihmalkar tutumunu sürdüren Minsk üçlüsü de çözüm odaklı davranmaktan maalesef çok uzaktadır. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 27, 2020

Спустя несколько часов после того, как стало известно о начале боевых действий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил поддержку Азербайджану и призвал Ереван «немедленно прекратить оккупацию» Нагорного Карабаха. По его мнению, возглавляемая Россией, Францией и США Минская группа ОБСЕ, являющаяся посредником между Ереваном и Баку, за 30 лет не смогла решить проблему. Спустя несколько дней, уже выступая на публике, Эрдоган снова раскритиковал Минскую группу, назвав ее призывы прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе неприемлемыми.

«Минская группа должна требовать, чтобы Армения для начала вышла с оккупированных территорий Нагорного Карабаха. Требовать прекращения огня до тех пор неприемлемо», — заявил он.

В этом тексте мы будем говорить не о позиции Турции по Армении и карабахскому конфликту, а о том, как менялось отношение Эрдогана к Еревану на протяжении его правления. Турецкий президент не всегда был непримиримым в отношении соседской страны и еще двенадцать лет назад правительство, которое он возглавлял будучи премьер-министром, пыталось примириться с Ереваном и дать старт полноценным армяно-турецким дипломатическим отношениям.

Оттепель в армяно-турецких отношениях

Примерно с 2005 года в отношениях между Анкарой и Ереваном начала наблюдаться оттепель. Причина, с одной стороны, крылась в желании наладить отношения, но, главным образом, — стремление Турции попасть в Европейский Союз, который требовал от нее для начала решить дипломатические проблемы со своими соседями. Стороны начали вести скрытые от общественности переговоры при посредничестве Швейцарии.

Первый конкретный шаг для выхода из тупиковой ситуации был предпринят Ереваном в 2008 году. Тогда президент Серж Саргсян пригласил своего турецкого коллегу Абдуллаха Гюля на отборочный матч чемпионата мира 2010 года между Арменией и Турцией. Гюль положительно отреагировал на него и стал первым турецким лидером, посетившим Ереван. Визит состоялся 6 сентября 2008 года и подарил надежду на нормализацию отношений между странами.

Стороны пошли дальше и 22 апреля 2009 года Анкара и Ереван объявили о договоренности по дорожной карте, которая должна поспособствовать налаживанию отношений. В августе того же года общественность уже обсуждала готовящиеся документы, а 10 октября глава МИД Турции Ахмет Давутоглу и министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян подписали в Цюрихе два протокола, конечной целью которых было открытие сухопутных границ и установление дипломатических отношений.

Спустя несколько дней, Саргсян по приглашению турецкой стороны посетил Бурсу, где вместе с Гюлем наблюдал за матчем Турция-Армения.

Чего требовали протоколы

Первый протокол подчеркивал волю обеих стран к созданию и разработке новой модели добрососедских отношений, и был направлен на поиск политики мира. Этот документ также указывал на взаимное признание территорий и стремление Анкары и Еревана к открытию границ.

Второй протокол предлагал конкретные шаги, которые необходимо было предпринять для развития дипломатических отношений между двумя странами:

Первый шаг предусматривал открытие сухопутных границ в течение двух месяцев после ратификации протоколов парламентами обеих стран;

Второй шаг заключался в определении вопросов и содержания регулярных переговоров, которые должны проводиться на уровне министров иностранных дел. Содержание должно было охватывать диалог по историческим вопросам, а также развитие транспортной инфраструктуры, связи и энергетики;

Третий важный шаг предполагал создание комиссии по мониторингу реализации поставленных задач.

Карабах и геноцид армян

Однако, если мировое сообщество позитивно отнеслось к подписанию протоколов и поддержало это решение, то общественность обеих стран восприняла этот шаг скептически.

В документах[ не были затронуты две ключевые для стран темы: вопрос Нагорного Карабаха и геноцида армян. Напомним, что сухопутные границы между Турцией и Арменией были закрыты после обострения нагорно-карабахского конфликта между Ереваном и Баку в 1993 году.

Отсутствие темы по Карабаху могло быть истолковано армянской общественностью как отказ Анкары от этого условия для нормализации отношений между странами. Точно также, со стороны Турции, отсутствие темы геноцида армян, было воспринято как отказ от ее использования в качестве условия для возобновления дипотношений.

Учитывая важность этих вопросов, очевидно, что стороны были намерены поднять их после ратификации протоколов.

Что пошло не так

Катализатором провала соглашений стал инцидент на матче Турция-Армения в октябре 2009 года, на котором присутствовали президенты обеих стран. ФИФА запретила проносить на игру флаги Азербайджана. Баку резко отреагировал на это и обвинил Турцию в неуважении. Однако, негатив в отношении Анкары появился за долго до этого. После визита Гюля в Ереван, азербайджанские СМИ писали о предательстве Турции. И хотя Анкара всячески пыталась заверить Баку, что их интересы будут учтены, доверие серьезно пошатнулось. В мае 2009 Эрдоган посетил Баку и выступил в парламенте страны, попытавшись заверить азербайджанцев в том, что турецкая сторона никогда не сделает ничего без учета их интересов.

«Границы Турции и Армении закрылись после того, как Нагорный Карабах был оккупирован Ереваном. Таким образом, границы откроются лишь тогда, когда это проблема решится. Мы не сделаем ни шагу в этом вопросе пока не договоримся с нашими азербайджанскими братьями», — заявил Эрдоган.

Турция не могла пожертвовать отношениями с Азербайджаном, и дело не только в братских узах, но и в экономических долгоиграющих планах. Известно, что уже в те годы Анкара инвестировала в ненефтяную промышленность Азербайджана больше, чем любая другая страна. Кроме того, Турция ставила перед собой амбициозную задачу — стать энергетическим центром для дальнейшей реализации газа, полученного из трубопроводов России, Ирана и Азербайджана в Европу.

После инцидента с азербайджанскими флагами на футбольном матче Армении и Турции, в ноябре 2009 года, президент Азербайджана Ильхам Алиев намекнул, что его страна рассматривает альтернативу маршруту газопровода «Набукко» в обход турецкой территории. Это стало самым сильным сигналом для турецкой стороны. А спустя несколько месяцев, в январе 2010 года, Алиев, выступая на экономическом форуме в Давосе, сделал заявление, которое в Турции оценили как очередное предупреждение:

«Азербайджан уверен, что Турция не станет ратифицировать протоколы до тех пор, пока земли, оккупированные Арменией, не будут освобождены».

Он так же добавил, что цена на газ для Турции очень низкая и на таких условиях поставки не могут продолжаться.

Тогда всем стало очевидно, что не смотря на футбольную дипломатию и подписанные протоколы, ситуация зашла в тупик. В Ереване должно быть заметили неуверенность в этом вопросе, и Саргсян заявил в феврале 2010-го, что распорядился представить протоколы в парламент. При этом он добавил, что Турции следует первой ратифицировать документы, после чего, он гарантирует, что они будут ратифицированы и Арменией.

Вторым камнем преткновения перед ратификацией протоколов и нормализацией отношений стала проблема признания геноцида армян. В протоколах Турция и Армения договорились создать межправительственную подкомиссию по историческим вопросам, провести диалог с целью восстановления взаимного доверия между двумя народами и ввести независимую экспертизу исторических документов. Несмотря на отсутствие прямых ссылок к геноциду или к «событиям 1915 года», как его называют в Турции, турецкие специалисты говорили, что протоколы дают возможность создать комиссию для совместного изучения этого вопроса. Однако, армянские эксперты сомневались, что она может быть создана. Кроме этого, они подчеркивали, что Армения не будет обсуждать историческую достоверность геноцида при построении отношений с Турцией. Подобное мнение армянской стороны стало еще одной проблемой для Анкары перед ратификацией протоколов.

В ожидании утверждения документов в январе 2010 года произошло еще одно событие, вызвавшее вопросы у турецкой стороны. Согласно армянскому законодательству, протоколы перед представлением на голосование в парламенте должны были пройти проверку в Конституционном суде. Высшая судебная инстанция 12 января 2010 года утвердила их, придя к выводу, что данные документы не могут иметь никакой связи с продолжающимся процессом урегулирования нагорно-карабахского конфликта или препятствовать Армении в ее стремлении добиться международного признания геноцида армян. В подтверждение последнего пункта суд сослался на статью 11 Декларации независимости Армении, которая гласит:

«Республика Армения выступает за международное признание геноцида армян 1915 года в Османской Турции и Западной Армении».

Эта формулировка КС Армении вызвала вопросы в Турции и дала понять, что с такой интерпретацией предложение о создании исторической комиссии и, соответственно, исследование геноцида станет невозможным.

Эрдоган 20 января 2010 года заявил, что решение Конституционного суда Армении может сорвать усилия по ратификации соглашений. По его словам, ссылка суда как на «убийство армян», так и на конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха являются проблематичными.

«Если ошибка не будет исправлена это сорвет весь процесс. Это определенно неприемлемо для Турции», — заявил турецкий премьер.

22 апреля того же года стало известно о заморозке ратификации армяно-турецких протоколов. Президент Армении Серж Саргсян заявил о выходе из процесса урегулирования отношений с Турцией и подписал указ о прекращении процедуры ратификации цюрихских протоколов.

Выступая по телевидению с обращением к народу, Саргсян обвинил турецкую сторону в затягивании процесса нормализации отношений.

«На протяжении целого года высокопоставленные лица Турции говорили на языке предварительных условий. На протяжении целого года Турция делала все, чтобы затянуть время и провалить процесс. Мы считаем неприемлемой бессмысленную тактику превращения армяно-турецкого диалога в самоцель и, начиная с этого момента, считаем нынешний этап урегулирования отношений завершенным», — цитировало заявление армянского президента агентство «Интерфакс».

Произошло это аккурат после встречи премьер-министра Турции Эрдогана и президента Армении Саргсяна в Вашингтоне, которые, по-видимому, пытались договориться друг с другом, но не смогли вернуть утраченное доверие.

Причина провала

Как уверяют подавляющее большинство специалистов по этой теме, причиной, из-за которой пострадал процесс между Анкарой и Ереваном, послужило выдвинутое Турцией условие об урегулировании нагорно-карабахского конфликта. И, как следствие, давление армянской диаспоры и националистических кругов Армении на руководство Еревана. Турецкое правительство ожидало, что подписание протоколов поможет сдвинуть с места проблему Нагорного Карабаха. Но ничего подобного не произошло, вдобавок Анкара получила серьезную негативную реакцию со стороны Баку. Давление на Анкару и Ереван навредило процессу, разногласия не были устранены и в результате идея нормализации отношений между Арменией и Турцией не прожив и два года провалилась.