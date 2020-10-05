Оперативники обнаружили на Украине плантацию конопли «для нужд АТО»

Киев, 5 октября. Оперативники обнаружили в Херсонской области плантацию конопли «для нужд АТО». Об этом пишет «Русская весна».

Несколько КамАЗов вывезли с поля возле села Правые Солонцы Херсонской области сортовую коноплю, стоимостью в два миллиона долларов по ценам подпольного рынка.

Плантация была оборудована автономной системой полива, которая работала от солнечных батарей. Полиция Херсонской области, а также сотрудники СБУ и Военной прокуратуры «накрыли» плантацию и задержали двух участников из всей группы, работавших на ней.

Как было отмечено, выращивание марихуаны стало уже традиционным бизнесом для Херсонской области.

Украинские СМИ заявили, что участие Военной прокуратуры и СБУ было необходимо, поскольку коноплю выращивали якобы для собственных нужд как бывшие, так и действующие военнослужащие, участники боевых действий на Донбассе.

По словам оперативников, урожай поставляли в «зону ООС».