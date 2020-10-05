Экологической катастрофой на Камчатке займется центральный аппарат СК РФ

Москва, 5 октября. Материалы о массовой гибели морских животных в акватории Тихого океана переданы в центральный аппарат Следственного комитета РФ. Поручение об этом отдал глава СК Александр Бастрыкин, сообщила представитель ведомства Светлана Петренко.

Следователям предстоит тщательно изучить все обстоятельства произошедшего и оперативно дать правовую оценку действиям или бездействию всех лиц, которые могут быть причастны к происшествию.

Изначально информация о возможной экологической катастрофе на Камчатке появилась в соцсетях и СМИ. По данным журналистов и блогеров, морские обитатели погибли в результате попадания в прибрежные воды повышенной концентрации нефтяных углеводородов и фенолов от неустановленного источника. ЧП произошло в районе бухт Малая, Средняя и Большая Лагерные.

В настоящее время на месте происшествия работают криминалисты регионального СУ СК РФ. Эксперты сделали заборы морской воды, атмосферного воздуха и песка, которые будут переданы для лабораторных исследований.

Массовый выброс мертвых морских животных на берег Авачинского залива ранее прокомментировали в региональном Гидромете. Эксперты полагают, что это произошло в результате стечения двух факторов — загрязнения и штормового ветра.

Как отмечает DEITA.RU, в конце сентября Камчатский полуостров действительно подвергся удару циклона. Порывы ветра в акватории Авачинской бухты и прибрежных районах превышали 25 метров в секунду, а высота волн достигала шести метров.