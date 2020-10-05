Россия может повторно закрыть границы из-за COVID-19

Москва, 5 октября. Ухудшение ситуации с коронавирусом может привести к повторному закрытию границ России и сокращению числу полетов. Такой сценарий не исключают в Совете Федерации, заявил сенатор Валерий Рязанский в интервью РИА Новости.

«Конечно, мы можем закрыть границы РФ, мы идем к этому», — подчеркнул он.

Рязанский пояснил, что количество заражений напрямую зависит от перемещения людей. Сенатор напомнил, что некоторые страны уже ввели повторные ограничительные меры из-за роста случаев COVID-19. Первым так поступил Израиль.

2 октября стало известно о том, что российские туроператоры не исключают возможной эвакуации туристов из Турции из-за распространения коронавируса. Великобритания уже добавила Турцию в черный список из-за COVID-19. Это спровоцировало массовый отлет туристов с турецких курортов.

В России уже второй день подряд фиксируют более 10, 4 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.