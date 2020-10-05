Корнилов объяснил, почему Саакашвили на Украине еще не списан со счетов

Рано или поздно президенту Украины Владимиру Зеленскому пригодится Михаил Саакашвили против главы МВД Украины Арсена Авакова. Об этом в комментарии ФАН рассказал политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

В Грузии не ждут

Президент Грузии Саломе Зурабишвили не стала уточнять, вернут ли бывшему главе государства Михаилу Саакашвили грузинское гражданство, если он этого попросит. Вместо этого грузинский лидер посоветовала Саакашвили определиться с родиной.

«На какую родину он возвращается, разве это его родина? Он и Украину называет своей родиной. Поэтому пока стоит определиться, а затем подавать заявление. Пусть попросит, после чего увидит. Я не отвечаю на гипотетические вопросы. Он не подавал заявление и, кажется, не собирается. Думаю, он больше спекулирует, но это его личное решение. Каким будет итог, посмотрим», — заявила Зурабишвили.

Кочующий революционер

Политолог Алексей Живов назвал Саакашвили кочующим революционером. Будучи однажды завербован ЦРУ по каналам Демократической партии США, он в осетинской войне превратился в «антироссийские пугало, которое ставят на разных огородах бывшей империи».

«Очевидно, что Грузия за последние годы добилась некой политической и экономической стабильности. И такой кавказский фюрер, как Саакашвили, ей не нужен. Разумнее всего будет просто не возвращать ему гражданство. Что же до отношений с Россией, то давно пора возвращать Грузию на орбиту страны. И делать это надо работающими во всем мире методами: инвестициями, образованием, грантами, мягкой силой и прочим. Текущая ситуация в Армении показала, что запертая на ключ Грузия сильно осложняет военную логистику России в Закавказье», — заключил Алексей Живов.

Его ждет «теплый» прием

Владимир Корнилов напомнил, что Саакашвили уже не раз было сказано, что его с удовольствием ждут на границе Грузии для того, чтобы препроводить в «кутузку» и начать следственные действия по его коррупционным и уголовным делам. Там вопросов к нему множество накопилось.

«На Украине же Сорос и товарищи пристроили Саакашвили на теплое местечко, но явно не на то, на которое рассчитывал сам бывший одесский губернатор. Однако никто не сбрасывает его со счетов, учитывая, что рано или поздно президенту Украины Владимиру Зеленскому или его преемнику придется разбираться с Арсеном Аваковым (Саакашвили же считается лучшим тараном против того)», — добавил Корнилов.

Судьба Саакашвили

Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин обратил внимание, что Саакашвили давно уже стал транснациональным политиком. Однако в его мышлении сохраняется понятие: родина — СССР.

«Будучи внуком чекистов, он считает все бывшие советские республики своими. Вот такой специфический интегратор постсоветского пространства. Его желание стать премьер-министром достаточно интересно. Однако сколько наберут голосов националы и союзные им партии, пока не ясно. Если они победят, то Зурабишвили, конечно же, даст ему гражданство. А если нет, то и место в парламенте страны бывшему президенту не светит», — заключил Антон Бредихин.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после возбуждения против него уголовных дел по обвинению в коррупции. В 2015 году действующий на тот момент президент Украины Петр Порошенко дал Саакашвили украинское гражданство и назначил на пост губернатора Одесской области. Однако вскоре Порошенко разочаровался в экс-президенте Грузии и лишил его губернаторского поста, а затем и гражданства.

В 2019 году нынешний президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинский паспорт и назначил главой комитета реформ.

Недавно Михаил Саакашвили раскритиковал глав органов местной власти на Украине. По его мнению, действия чиновников ставят под угрозу существование страны.