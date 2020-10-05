Гигантский Змей Горыныч из Липецкой области впечатлил иностранцев

Москва, 5 октября. Гигантская статуя Змея Горыныча из Липецкой области впечатлила иностранцев, а «идентификация» известного русского сказочного монстра разожгла нешуточную дискуссию, пишет «ПолитРоссия».

Змей Горыныч является главной достопримечательностью природного парка «Кудыкина Гора», расположенного в Липецкой области. Иностранцы узнали о нем в Сети, когда один из пользователей популярной платформы Reddit опубликовал там фото статуи.

Огромное русское трехголовое чудище, изрыгающее настоящее пламя, привело интернет-пользователей в восторг.

«Потрясающе!» — написал один из них. «Это самое прекрасное, что я видел в жизни!» — признался другой . «Хочу такого!» — заявил третий.

Некоторые попытались найти объяснение тому, зачем в РФ появилась такая фигура.

«Просто в России слишком много газа, вот они и создают драконов, чтобы его сжечь», — пошутил кто-то из пользователей.

Были и те, кто при виде монстра вспомнил бестселлер Джорджа Мартина и его героиню Дейенерис Таргариен с ее «питомцами». Один из подписчиков, живущий в Липецкой области, рассказал иностранцам интересный факт.

«Да, это действительно круто. Когда сериал «Игра Престолов» был на пике своей популярности, многие косплееры приходили в парк, чтобы увидеть это изваяние и сфотографироваться на его фоне», — сообщил он.

По поводу «идентификации» монстра разгорелся настоящий спор. Одни настаивали, что огнедышащий дракон — это знаменитая лернейская гидра из древнегреческой мифологии. Но знатоки русского фольклора не уступали.

«Гидра, но с предплечьями», — высказался один из пользователей. «В России со времен Средневековья был трехглавый дракон — Горыныч», — возразил другой. «Гидра — это морской змей, и у него 5 голов. Трехглавый дракон с крыльями — это совсем другое дело», — заявил третий.

Ранее пользователь платформы Sina рассказал, что китайцы до глубины души поражены «воинственными русскими», которые способны купаться при 70-градусных морозах. По его словам, впечатление жителей КНР о россиянах, об их «воинственности», основывается на невероятной стойкости к морозам.