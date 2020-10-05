Мороз взорвала Сеть соблазнительным снимком в распахнутом халате

Москва, 5 октября. Актриса театра и кино Дарья Мороз опубликовала в Instagram соблазнительный снимок, на котором позирует в распахнутом халате. Пост звезды «взорвал» Сеть — она получила множество комплиментов, комментариев и лайков.

Публикацию артистка посвятила спектаклю «Чайка» в МХТ имени Чехова. Мороз призналась, что за неделю труппа трижды выходила на сцену. Это куда больше, чем артисты играли до введения ограничительных мер из-за пандемии коронавируса.

Актриса рассказала фанатам, что игра в этом спектакле дается ей очень тяжело, отнимает много душевных сил. По словам Мороз, после каждого выхода на сцену она еще сутки восстанавливается, «болеет».

«Спектакль-вампир… Никогда я не отдавала столько энергии в один присест… И опустошенность огромная. Никак пока не получается распределиться, и это очень токсично», — написала артистка.

Поклонники поблагодарили артистку за постановку, отметили ее талант и самоотдачу на сцене. Многие обратили внимание, насколько соблазнительно Мороз выглядит на снимке — халат распахнут, взгляд устремлен в камеру.

«Очень интересно, и очень круто! Неожиданно увидеть тебя в таком. Ты как всегда шикарна. Браво!» — восхитился ivoloci.

«Прекрасная как день, таинственная как ночь», — отметил kokurin_anton_.

«Даша, тебе очень идет красный цвет. Красивая девушка», — похвалил vladimirefremkov.

Ранее внимание интернет-пользователей привлекло фото актрисы и телеведущей Анастасии Макеевой. Она предстала перед фанатами в полотенце на голое тело. Звезда обратилась к подписчикам с игривой просьбой угадать цель откровенной фотосессии.