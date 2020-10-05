Студилина в черных стрингах восхитила поклонников красивыми ногами

Москва, 5 октября. Звезда фильма ужасов «Фестиваль страха» Янина Студилина восхитила поклонников своими ногами. Актриса опубликовала фото в Instagram c отдыха в Сочи.

Популярная российская актриса решила «продлить» лето и отправилась в Краснодарский край. Девушка призналась, что после утомительных съемок ей потребовалось три дня, чтобы выспаться.

«Теперь готова к новым приключениям. Как же здорово жить у моря!», — написала Студилина.

Фанаты отметили, что 35-летняя актриса в отличной форме. У нее подтянутся фигура и «ноги от ушей».

«Какой аппетитный вид в этих стрингах», — написал поклонник. «Самая соблазнительная фигура», — восторженно отреагировал фанат. «Знал, что у вас такие классные ножки. Но чтобы настолько — очень классные ножки», — добавил пользователь.

Янина Студилина родилась в Омске, высшее экономическое и театральное образование получила в Москве. Замужем за сыном продюсера канала СТС Александром Роднянским-младшим.

Актриса снимается в кино с 2006 года, известность ей принесла роль в молодежном сериале «Ранетки». Многие зрители запомнили Студилину по роли очаровательной блондинки из фильма Федора Бондарчука «Сталинград».