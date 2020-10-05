Политолог Ищенко назвал главное отличие Зеленского и Порошенко

Киев, 5 октября. Президент Украины Владимир Зеленский в каком-то смысле даже хуже своего предшественника Петра Порошенко, поскольку его действия непредсказуемы. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко на YouTube-канале издания «Украина.ру».

Сравнивая украинских президентов, эксперт отметил, что Петр Порошенко в своей политике сделал четкую ставку на войну, и это является его главным отличием от нынешнего украинского лидера.

«Алгоритм его действий был понятен. Зеленский пытается маневрировать между разными политическими акулами на Украине, ничего не решает», — заявил Ищенко.

Политолог пояснил, что при этом Владимир Зеленский как глава государства своими указами серьезно влияет на внутриполитическую ситуацию на Украине. По словам эксперта, это необходимо учитывать, поскольку нельзя просчитать, «в какую сторону завтра качнется» украинский лидер. Кроме того, Ищенко напомнил, что именно при Зеленском глава МИД РФ Сергей Лавров назвал невозможным диалог Москвы и Киева в рамках Минских соглашений.

«С Порошенко было сложно, но хоть о чем-то договориться можно было… Зеленский — это кукла, которая не знает, что сделает завтра, причем злая кукла», — подытожил политолог.

Ранее Ищенко рассказал, как перенос переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе из Минска ударит по Украине. Эксперт назвал белорусскую столицу идеальной площадкой для переговоров.