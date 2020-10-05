Жители Казахстана требуют запретить продолжение «Бората»

Нур-Султан, 5 октября. Ряд жителей Казахстана требует отменить показ продолжения популярного фильма «Борат» о казахстанском журналисте, пишет Ura.ru.

Некоторые граждане Казахстана считают, что фильм о приключениях Бората Сагдиева оскорбляет их нацию и сеет межнациональную рознь. По их мнению, премьеру кинокартины необходимо отменить. В связи с этим они распространили в социальных сетях хэштег #CancelBorat («отменить Бората»), с помощью которого выражают протест против фильма.

Противники фильма считают, что в «Борате» искажен образ Казахстана, и призывают создателей киноленты лучше изучить особенности страны.

«Саша Борат, если хочешь снимать кино, в котором есть Казахстан, то узнай эту страну получше, а не тупо показывай мою страну идиотом», — пишет merey97177713.

«Мы не получим от этого «фильма» черный пиар. Все, что мы получим, — это насмешки и расизм в нашу сторону. Единственный человек, который получит пользу от этого, — это Борат», — высказался imnotbaby_unow.

В то же время ряд других пользователей отметили, что «Борат 2» — это всего лишь сатирический фильм, и не нужно относиться к нему так остро.