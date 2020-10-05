Президент НКР обратился к Азербайджану из-за обстрелов Степанакерта

Степанакерт, 5 октября. Президент Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян обратился к Азербайджану из-за обстрелов населенных пунктов, в том числе столицы НКР — Степанакерта. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.

Арутюнян подчеркнул, что из-за атак Баку на НКР карабахские военные будут вынуждены перенести боевые действия вглубь территории Азербайджана.

«Покиньте населенные пункты, в которых оборудованы позиции вашей террористической армии, чтобы избежать жертв среди мирного населения», — добавил президент.

Как передает НСН, Вооруженные силы Азербайджана продвигаются вглубь Нагорного Карабаха, обстрелы Степанакерта стали регулярными. Снаряды попадают не только в военные объекты, но и в жилые дома. Есть жертвы среди мирного населения.

Конфликт в регионе длится около 30 лет, то затихая, то переходя в острую фазу. В очередной раз боевые действия возобновились 27 сентября. Баку и Ереван стали обвинять друг друга в эскалации, а Москва призвала противоборствующие стороны сесть за стол переговоров, пишет Infox.ru.