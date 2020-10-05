Байден согласился перенести дебаты из-за заразившегося коронавирусом Трампа

Вашингтон, 5 октября. Кандидат на пост лидера США и бывший вице-президент Джо Байден согласен при необходимости перенести дебаты с конкурентом, действующим президентом Дональдом Трампом, который заразился коронавирусом. Об этом сообщила замглавы штаба Байдена Кейт Бедингфилд, передает ABC News.

По ее словам, со стороны демократа рассчитывают, что мероприятие состоится в запланированный срок — 15 октября. Но готовы «подстроиться к любым необходимым изменениям».

«Прежде всего, все зависит от здоровья Трампа, которому мы желаем скорейшего выздоровления», — отметила Бедингфилд.

Первый раунд дебатов Трампа и Байдена состоялся на сцене актового зала университета Case Western Reserve в Кливленде (штат Огайо) вечером 29 сентября. Оппоненты дискутировали 96 минут. При этом они постоянно перебивали друг друга, переходили на личности и обзывались.

Позднее Трамп сообщил о положительном тесте на коронавирус. Это произошло в минувшую пятницу, 2 октября. Он уточнил, что COVID-19 подтвердился и у его супруги Мелании.

Позднее стало известно, что американский лидер знал результат первого теста еще до этого, но скрывал его, ожидая итогов дополнительной проверки.

В понедельник американский телеканал NBC сообщил, что не излечившийся Трамп покинул больницу ради приветствия своих сторонников. Он проехал на автомобиле мимо толпы американцев, которые собрались, чтобы выразить ему свою поддержку. Помахав гражданам рукой из машины, глава Белого дома вернулся в свою палату.