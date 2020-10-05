В США рассказали о захвате России «ядовитым пришельцем»

Вашингтон, 5 октября. Американские обозреватели назвали главным «ядовитым пришельцем», захватившим РФ, борщевик. Материал под названием «Ядовитый пришелец захватывает Россию» опубликовало издание New York Times.

Автор материала рассказывает, что родиной растения является Кавказ. Борщевик специально завезли в другие регионы России, чтобы выращивать для корма скоту, но быстро выяснилось, что растение влияет на вкус молока. От него пришлось отказаться, но в 1980-е ситуация вышла из-под контроля, распространение ядовитого растения уже было не остановить.

«Этот захватчик — исключительно высокое растение с ядовитым соком, способным вызвать ожоги третьей степени и слепоту», — пишет автор публикации, российский обозреватель Мария Антонова.

Автор также подчеркивает, что «через заросли борщевика невозможно пройти без костюма химзащиты».

Большой минус неконтролируемых зарослей ядовитого растения в том, что оно выбрасывает огромное количество семян, вытесняя с полей другие культурные виды. Обозреватель подчеркнула, что каждый год борщевик расширяет площадь своего покрытия на 10%, им обрастают не только регионы, он уже на подступах к Москве.

При этом обозреватель New York Times добавила, что ядовитое растение не воспринимается в РФ как угроза, хотя ежегодно тысячи людей получают ожоги, также, по словам Антоновой, случаются и летальные исходы. Ввиду этого автор назвала борщевик «символом пренебрежения».

Тем временем ученые Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова три года работали над проектом экологичной технологии борьбы с борщевиком, он стартовал в 2019 году. Его суть — уничтожение растения-агрессора вручную, при помощи сельхозтехники, без применения химикатов.