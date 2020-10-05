Коронавирус 5 октября: главные новости в России и мире

В России выявили более 10 тысяч случаев заболевания COVID-19; стало известно, сколько россиян готовы привиться от коронавируса, а в Москве утвердили схему лечения зараженных в стационарах. О главных новостях борьбы с пандемией в России и мире к утру 5 октября — в материале ФАН.

За минувшие сутки в России выявили 10 888 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждены 1 225 889 случаев заболевания, приводит данные оперативный штаб.

Скончались накануне 117 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Общее число летальных случаев по стране — 21 475.

Из больниц по выздоровлению за сутки выписали еще 3181 пациента. Всего от COVID-19 в России излечились 982 324 человека.

Названо число готовых сделать прививку от коронавируса россиян

В России 23% опрошенных респондентов готовы сделать прививку от коронавируса. Соответствующие данные приводятся в исследовании «Единой России», информация из которого есть в распоряжении РИА Новости.

Согласно результатам опроса, 23% россиян, принявших участие в исследовании, готовы сделать прививку от коронавируса. Не готовы к вакцинации 73% опрошенных, еще 4% заявили, что уже переболели COVID-19 и в прививке не нуждаются.

Кроме того, 93% респондентов считают, что вакцинация от коронавирусной инфекции должна быть добровольной. Меньшинство (7%) заявили, что прививки должны быть обязательными.

При этом привиться вакциной российского производства предпочли бы 24% опрошенных, всего 13% — препаратом зарубежного производства. 63% респондентов отметили, что для них страна производства вакцины не важна, а главное — ее эффективность.

Центральная общественная приемная председателя «Единой России» провела всероссийский онлайн-опрос по теме здравоохранения в период с 16 по 23 сентября. В исследовании приняли участие около 20 тысяч человек. Отмечается, что результаты опроса будут переданы главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко.

Утверждена схема лечения больных COVID-19 в стационаре

В Москве утвержден единый стандарт лечения больных коронавирусной инфекцией в стационарах. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что за время борьбы медикам удалось накопить большой опыт в лечении больных COVID-19 и собрать лучшие практики.

«Стандартом стационарной помощи при лечении COVID-19 становится использование новых противовирусных препаратов, антикоагулянтов, препаратов, применяемых при цитокиновом шторме, а также технологий гелия, плазмы переболевших и барокамер», — приводит слова Раковой сайт Mos.Ru.

Заммэра добавила, что тактику лечения пациентов врачи определяют в зависимости от тяжести состояния больного и времени начала заболевания. По словам Раковой, это позволяет обеспечить комплексную терапию и снизить последствия тяжелого состояния для больного.

Глава Омской области заразился COVID-19

Глава Омской области Александр Бурков сообщил о заболевании коронавирусом. По его словам, болезнь проходит бессимптомно.

«Вчера при подготовке к мероприятию с главами других регионов прошел тест на коронавирус. Симптомов нет и чувствую себя хорошо, но получил положительный результат», — написал Бурков в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что вынужден уйти на самоизоляцию и продолжить работу дистанционно.

Маас заявил о негативном влиянии пандемии на переговоры о Brexit

Пандемия осложнила переговоры между Евросоюзом и Великобританией о Brexit, однако Брюссель стремится к достижению соглашения. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

«Пандемия коронавируса сделала переговоры еще более сложными, с любой точки зрения. Но она сделала соглашение еще более необходимым», — сказал Хайко Маас.

Он добавил, что многие вопросы в данном процессе все еще остаются открытыми.

Байден согласился перенести дебаты из-за заболевшего Трампа

Кандидат на пост лидера США и бывший вице-президент Джо Байден согласен при необходимости перенести дебаты с действующим президентом Дональдом Трампом, так как тот заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила замглавы штаба Байдена Кейт Бедингфилд, передает ABC News.

По ее словам, мероприятие должно состояться 15 октября, однако сторона Байдена готова подстроиться к необходимым изменениям.

«Прежде всего, все зависит от здоровья Трампа, которому мы желаем скорейшего выздоровления», — отметила Бедингфилд.

Напомним, впервые о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в конце 2019 года сообщили китайские медики, зафиксировав очаг распространения в городе Ухань. Ученые выяснили, что болезнь вызывает новый тип коронавируса, которому было присвоено название SARS-CoV-2. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию COVID-19 в марте 2020 года.