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Коронавирус 5 октября: главные новости в России и мире

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Коронавирус 5 октября: главные новости в России и мире

В России выявили более 10 тысяч случаев заболевания COVID-19; стало известно, сколько россиян готовы привиться от коронавируса, а в Москве утвердили схему лечения зараженных в стационарах. О главных новостях борьбы с пандемией в России и мире к утру 5 октября — в материале ФАН.

За минувшие сутки в России выявили 10 888 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждены 1 225 889 случаев заболевания, приводит данные оперативный штаб.

Скончались накануне 117 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Общее число летальных случаев по стране — 21 475.

Из больниц по выздоровлению за сутки выписали еще 3181 пациента. Всего от COVID-19 в России излечились 982 324 человека.

Коронавирус 5 октября: главные новости в России и мире

Названо число готовых сделать прививку от коронавируса россиян

В России 23% опрошенных респондентов готовы сделать прививку от коронавируса. Соответствующие данные приводятся в исследовании «Единой России», информация из которого есть в распоряжении РИА Новости.

Согласно результатам опроса, 23% россиян, принявших участие в исследовании, готовы сделать прививку от коронавируса. Не готовы к вакцинации 73% опрошенных, еще 4% заявили, что уже переболели COVID-19 и в прививке не нуждаются.

Кроме того, 93% респондентов считают, что вакцинация от коронавирусной инфекции должна быть добровольной. Меньшинство (7%) заявили, что прививки должны быть обязательными.

При этом привиться вакциной российского производства предпочли бы 24% опрошенных, всего 13% — препаратом зарубежного производства. 63% респондентов отметили, что для них страна производства вакцины не важна, а главное — ее эффективность.

Центральная общественная приемная председателя «Единой России» провела всероссийский онлайн-опрос по теме здравоохранения в период с 16 по 23 сентября. В исследовании приняли участие около 20 тысяч человек. Отмечается, что результаты опроса будут переданы главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко.

Коронавирус 5 октября: главные новости в России и мире

Утверждена схема лечения больных COVID-19 в стационаре

В Москве утвержден единый стандарт лечения больных коронавирусной инфекцией в стационарах. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что за время борьбы медикам удалось накопить большой опыт в лечении больных COVID-19 и собрать лучшие практики.

«Стандартом стационарной помощи при лечении COVID-19 становится использование новых противовирусных препаратов, антикоагулянтов, препаратов, применяемых при цитокиновом шторме, а также технологий гелия, плазмы переболевших и барокамер», — приводит слова Раковой сайт Mos.Ru.

Заммэра добавила, что тактику лечения пациентов врачи определяют в зависимости от тяжести состояния больного и времени начала заболевания. По словам Раковой, это позволяет обеспечить комплексную терапию и снизить последствия тяжелого состояния для больного.

Глава Омской области заразился COVID-19

Глава Омской области Александр Бурков сообщил о заболевании коронавирусом. По его словам, болезнь проходит бессимптомно.

«Вчера при подготовке к мероприятию с главами других регионов прошел тест на коронавирус. Симптомов нет и чувствую себя хорошо, но получил положительный результат», — написал Бурков в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что вынужден уйти на самоизоляцию и продолжить работу дистанционно.

Маас заявил о негативном влиянии пандемии на переговоры о Brexit

Пандемия осложнила переговоры между Евросоюзом и Великобританией о Brexit, однако Брюссель стремится к достижению соглашения. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

«Пандемия коронавируса сделала переговоры еще более сложными, с любой точки зрения. Но она сделала соглашение еще более необходимым», — сказал Хайко Маас.

Он добавил, что многие вопросы в данном процессе все еще остаются открытыми.

Байден согласился перенести дебаты из-за заболевшего Трампа

Кандидат на пост лидера США и бывший вице-президент Джо Байден согласен при необходимости перенести дебаты с действующим президентом Дональдом Трампом, так как тот заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила замглавы штаба Байдена Кейт Бедингфилд, передает ABC News.

Коронавирус 5 октября: главные новости в России и мире

По ее словам, мероприятие должно состояться 15 октября, однако сторона Байдена готова подстроиться к необходимым изменениям.

«Прежде всего, все зависит от здоровья Трампа, которому мы желаем скорейшего выздоровления», — отметила Бедингфилд.

Напомним, впервые о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в конце 2019 года сообщили китайские медики, зафиксировав очаг распространения в городе Ухань. Ученые выяснили, что болезнь вызывает новый тип коронавируса, которому было присвоено название SARS-CoV-2. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию COVID-19 в марте 2020 года.

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