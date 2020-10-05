Сбросившая 55 кг американка дала советы худеющим

Рентон, 5 октября. Жительница американского города Рентон, штат Вашингтон, похудевшая на 55 кг, дала советы желающим сбросить вес, передает телеканал NBC.

Джорджия Карлтон рассказала, что с детства была полной и во время учебы в школе весила 125 килограмм. Решающим фактором для похудения стала поездка в Disneyland. Девушка боялась, что из-за веса ей не разрешат прокатиться на аттракционах, позже из-за артрита у нее разболелись колени. После этого она решила похудеть.

Девушка стала следить за размером порций, узнала об полезных альтернативах некоторым продуктам и увеличила физические нагрузки. С ноября 2017 года ей удалось похудеть со 127 до 72 килограммов. Сейчас Карлтон посещает спортзал шесть раз в неделю.

«Я говорю людям: если хотите увеличить физическую активность, просто решите, что будете в течение двух недель по пять минут в день ходить вокруг своего квартала. Хотите заняться питанием, просто решите, что будете две недели вместо обеда есть большой полезный салат», — говорит Карлтон.

Кроме того, девушка считает, что важнее всего настойчивость, а не идеальное соблюдение диеты. Также нельзя допускать негативных мыслей.

«Мы способны достичь очень многого. Но нас останавливают всякие мысли. Если убрать их с пути, нас будет невозможно остановить», — говорит женщина.

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