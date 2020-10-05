Интервью с Омаровым довело Бородину до слез

Москва, 5 октября. Телеведущая «Дом-2» Ксения Бородина отреагировала на интервью супруга Курбана Омарова. Она смеялась и плакала, слушая запись по дороге на работу, пишут «Дни.Ру».

Бородина призналась, что даже смотрела фрагменты интервью во время остановок на светофорах. Знаменитость почитала комментарии под роликом, это расстроило ее больше всего.

«Я рада, что у меня не идеальная семья, а обычная», – прокомментировала Бородина.

Телеведущая добавила, что с возрастом понимает происходящее и реагирует на это намного спокойнее. Легко выйти замуж, а прожить жизнь с одним человеком сложно. И ей, и Омарову нужно еще многому научиться, чтобы устранить все недопонимания, считает Бородина.

Брак с Курбаном Омаровым для телеведущей — второй, она живет с предпринимателем с 2015 года. У звезды реалити-шоу растут две дочери — 11-летняя Мария и 4-летняя Теона.

Под роликом на Youtube пользователи жестко раскритиковали Омарова.

«Первый раз вижу, чтобы ведущая боялась, что гость наговорит лишнего, и тормозила процесс», — посмеялся подписчик. «Ксюха, он тебя опозорил. Вся та картинка, которую ты создавала годами о вас в Инстаграме, разбилась благодаря одному этому интервью», — заметил другой пользователь. «Из этого интервью мы узнали, что у Ксюши трое детей. Один из них умственно отсталый», — пошутил подписчик.

Напомним, что Омаров дал интервью журналистике Алене Жигаловой для ее Youtube-шоу «Алена, блин!». Супруг Бородиной ответил на вопросы о собственных доходах, слухах об изменах Бородиной.

По мнению блогера Лены Миро, для Бородиной этот ролик с мужем был очень унизительным. Омаров не оправдался за многие проступки, а сделал только хуже.