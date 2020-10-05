Работодатели в России рассказали об отношении к курильщикам

Москва, 5 октября. Работодатели в России рассказали сервису по поиску работы Superjob, как относятся к курильщикам и часто ли берут на службу людей с никотиновой зависимостью. Результаты исследования привел ТАСС.

По данным специалистов, в России каждый пятый работодатель (21%) отдает предпочтение некурящим соискателям. Еще девять лет назад ситуация была совершенно другой — со временем рекрутеры стали обращать меньше внимания на вредную привычку.

«Причем одинаковые тенденции и в компаниях, где высшее руководство курит, и в компаниях с некурящим топ-менеджментом», — отметили исследователи.

Работодатели признались, что предпочитают брать некурящих на позиции административного персонала, менеджеров по продажам и работе с клиентами. Никотиновая зависимость может привести к отказу в трудоустройстве на должности продавцов, бухгалтеров, HR-менеджеров, персональных водителей, а также помешать получить работу в сферах медицины и образования.

Эксперты проводили исследование в 174 населенных пунктах во всех округах России с 16 сентября по 1 октября. Опрошены были более 1,6 тысячи человек, ответственных на работе за подбор персонала.

Ранее член комитета Госдумы по контролю и регламенту, доктор экономических наук Алексей Кобилев обратился в Минздрав и Минтруд России с просьбой разрешить работодателям предоставлять оплачиваемые выходные сотрудникам, которым врачи поставили диагноз «депрессия». Недуг не просто повышает утомляемость человека и приводит к апатии, но и снижает производительность труда работника, что обходится экономике в триллион долларов ежегодно.