Моисеев после инсульта отказался брать деньги Пугачевой

Москва, 5 октября. Примадонна российской эстрады Алла Пугачева предложила финансовую помощь певцу Борису Моисееву после того, как до нее дошли слухи о болезни артиста. Как рассказал директор исполнителя Сергей Горох Пятому каналу, Моисеев отказался от денег заслуженной певицы.

Напомним, в 2010 году Борис Моисеев перенес тяжелый инсульт. Не так давно некий адвокат Тамара Пухова рассказала «Собеседнику», что певец прикован к постели и остро нуждается в финансовой помощи. В интервью тому же изданию модель, актриса и светская львица Алена Кравец подтвердила данную информацию, сообщив об ухудшении состояния Моисеева.

По словам Сергея Гороха, певец не знаком ни с Пуховой, ни с Кравец. Однако это не помешало слухам о болезни артиста распространиться в широких кругах. После публикаций в СМИ Пугачева связалась с Моисеевым и предложила ему любую помощь, в том числе и денежную. Брать деньги Примадонны артист не стал.

«Аллу Борисовну поблагодарили, но от помощи отказались, поскольку в ней нет необходимости — Моисееву хватает средств от пенсии и авторских отчислений на все необходимое», — рассказал Горох.

При этом артист все же очень благодарен Пугачевой за предложенную помощь. Кроме того, Моисеев признателен вдове Иосифа Кобзона Нинель.

Что касается здоровья артиста, то он больше не намерен рассказывать о своем состоянии. По словам Гороха, Моисеев чувствует себя хорошо и пребывает в бодром настроении. Певец смотрит передачи о себе и относится к слухам о его здоровье с юмором. Более того, Тамара Пухова, которая и распространила сообщения о болезни Моисеева, уже принесла извинения артисту, отправив ему цветы, фрукты и необходимые лекарства.